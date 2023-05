Cittadini alle urne per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Sono tre i candidati in lizza per la massima carica civica: il sindaco uscente Ornella Carnevale, alla guida della lista "Unione Cittadina"; Rossana Carnevale con la civica "Rinnovamento per Pico" e Pier Luigi Lepore, capolista di "Uniamo Pico - Pier Luigi sindaco". La campagna elettorale è stata fervida e intensa, i candidati hanno tenuto incontri nelle varie zone del territorio comunale, sono entrati nella case e hanno parlato con gli elettori per illustrare il loro programma e conquistare la fiducia della cittadinanza.

Non sono mancati a volte toni forti fra i candidati delle diverse liste, qualche accusa pesante e manifesti elettorali strappati: tutti segnali di un'atmosfera accesa e della volontà di raggiungere l'obiettivo. Sicuramente non è mancato l'ascolto, che in campagna elettorale non può essere trascurato e che poi i cittadini si aspettano che prosegua all'indomani del voto. Il sindaco uscente Ornella Carnevale ha rinnovato la sua squadra, ad eccezione di due consiglieri. Ha aggregato un gruppo nuovo per assicurare contributi di idee diversi rispetto al passato, senza però dimenticare l'apporto dell'esperienza di chi ha sempre operato per la crescita del territorio.

La giovane Rossana Carnevale è scesa in campo all'insegna del totale rinnovamento, nella convinzione che Pico meriti attenzioni e soprattutto amministratori capaci di ascoltare e intervenire in ogni momento dell'anno, promuovendo una progettualità moderna e efficace. La terza alternativa per i picani è il candidato sindaco Pier Luigi Lepore, che invece ha puntato sulla parola "unione", aspirando ad un interscambio continuo fra aspiranti amministratori ed elettori. Lepore e la sua squadra si sono presentati con semplicità, chiedendo attenzione ed ascoltando i cittadini, soddisfatti del riscontro ottenuto dai loro compaesani. Adesso, però, è il turno dell'elettorato, chiamato a scegliere oggi e lunedì l'Amministrazione che nei prossimi cinque anni governerà il paese.



ELENCO DEI CANDIDATI