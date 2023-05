Dopo la chiusura della campagna elettorale di venerdì scorso, toccherà adesso agli elettori scegliere il sindaco che dovrà governare il paese per i prossimi cinque anni, insieme al nuovo Consiglio comunale. I 3.576 elettori di Amaseno sono chiamati al voto nel seggio di via Madonna delle Grazie, dove sono state allestite le quattro sezioni territoriali, dalle quali uscirà il nome dei vincitori di queste amministrative.

Due sole le liste in campo per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, che sarà composto da dodici rappresentanti: La lista n° 1 "Amaseno - Ernesto Gerardi sindaco" e la lista n° 2 "Per Amaseno - Antonio Como sindaco". Erano decenni che il paese non sperimentava un confronto a due per il governo comunale, quindi si assisterà a un faccia a faccia tra la compagine di Ernesto Gerardi, consigliere di minoranza uscente e Antonio Como, primo cittadino uscente e in corsa per il terzo mandato. Sarà una sfida avvincente e molto sentita dagli amasenesi che, come sempre, cominceranno ad affollare i dintorni dei seggi fin dalle 15 di domani, subito dopo la chiusura delle votazioni. Da sottolineare come in questo mese di campagna elettorale, le due liste in campo non si siano mai scontrate in modo acceso. Al contrario, ognuna è andata per la sua strada cercando di convincere gli elettori con le proprie idee e la propria piattaforma elettorale, su cui potrebbero confluire anche i suggerimenti raccolti dai cittadini nelle ultime settimane.



ELENCO DEI CANDIDATI