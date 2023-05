Hanno incontrato i cittadini, hanno illustrato i loro progetti, le loro idee, hanno ascoltato le richieste e anche i consigli dei residenti delle varie zone del paese di Serrone. C'è chi è stato più social, facendo campagna elettorale utilizzando anche i nuovi strumenti di comunicazione, altri hanno optato pure per il "porta a porta". Tutti con un unico obiettivo: vincere le elezioni comunali. Sono tre gli sfidanti alla poltrona da sindaco nel comune di Serrone.

Tenta il bis il sindaco uscente Giancarlo Proietto, sindaco in campo con la lista "Uniti per Serrone con Giancarlo Proietto sindaco". A sfidarlo Antonietta Damizia, ex assessore comunale con la lista "Come te comunità e territorio", e un volto nuovo della politica Francesco Leone con la lista "Per Serrone l'alternativa", ma conosciuto anche perché ha fatto parte del consorzio Monte Scalambra. Trentasei i candidati alla carica di consigliere. Ora saranno gli elettori e decidere se premiare la maggioranza che ha guidato il paese in questi 5 anni o se invece cambiare.



ELENCO DEI CANDIDATI