Con i comizi dei candidati a sindaco Massimo Terrinoni e a seguire quello di Paolo Dei Meis, si è conclusa venerdì sera in piazza Giuditta Arquati la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. Terrinoni, candidato sindaco della lista "Tre Torri", e De Meis, sostenuto dalla lista "Naturalmente insieme per Filettino", hanno spiegato ai cittadini i loro corposi programmi che hanno come denominatore comune lo sviluppo di Campo Staffi. Entrambi i candidati, in questo mese di campagna elettorale, sono andati a caccia del voto degli indecisi per garantirsi la vittoria finale.

Ma con loro, a contendersi la poltrona di primo cittadino di Filettino ci sono altri cinque aspiranti sindaci: Monica Persiani (lista "Italia dei diritti"), Luca Saturnini (lista "Progetto Popolare"), Sergio Cesario (lista "Noi Patrioti"), Mirko Forlini (lista "Alternativa Verde") e Anonietta Carusone (lista "Per Filettino Carusone Sindaco l'Alternativa"), candidati che però nessuno ha visto in paese in queste settimane di campagna elettorale, anche se alcuni di loro hanno pubblicizzato il proprio programma su una pagina locale Facebook, altri in video.

Una situazione comune nei paesi con meno di mille abitanti, in cui tutti possono candidarsi a sindaco con propria lista senza raccogliere le firme per la presentazione. E così Filettino vive questa tornata elettorale con un numero record di candidati alla fascia tricolore e allo scranno consiliare. Sono ben 71, vale a dire uno ogni 6,5 abitanti. Ad eleggere il nuovo sindaco di Filettino e la sua squadra di governo saranno 461 elettori aventi diritto, 204 femmine e 257 maschi, che oggi (dalle ore 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) sono chiamati a esprimere il proprio voto nell'unico seggio del paese allestito nella scuola elementare di via della Variola.



ELENCO DEI CANDIDATI