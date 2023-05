Si ripete il duello di cinque anni fa. A contendersi la fascia tricolore saranno di nuovo Luigi Rossi, sindaco uscente, e Luciano Persichini, lo sfidante storico. Le liste sono "Rinascere per Villa Latina" (numero 1) che supporta Rossi e "RipartiAmo Villa Latina" (numero 2) che sostiene Persichini. La campagna elettorale ha visto schierate le stesse forze di cinque anni fa, ma stavolta gli argomenti proposti agli elettori hanno compreso anche il giudizio sull'amministrazione uscente. Il paese ha potuto così conoscere nel dettaglio situazioni imprevedibili alla vigilia, ma nel contempo chiede anche che i prossimi cinque anni siano di crescita e sviluppo per non perdere altro tempo.

Luigi Rossi vuole continuare la sua opera e ha mantenuto in gran parte inalterata la squadra dei candidati consiglieri. Luciano Persichini ha sempre sostenuto un'opposizione coerente e costruttiva e conta su chi vorrebbe un cambiamento radicale. Gli elettori sono 1.322. A fare la differenza saranno gli indecisi.



ELENCO DEI CANDIDATI