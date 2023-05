Il venerdì di chiusura della campagna elettorale impegna l'intero centro storico. Una sfida che si è consumata con toni anche aspri, ma che tutto sommato è stata in linea con le precedenti, nonostante almeno tre dei contendenti fossero degli ex anche nella legislatura che si va concludendo. La chiusura è programmata per il tardo pomeriggio di oggi. Dalle 18 sarà Porta Cerere, nei pressi del Museo archeologico presentato mercoledì alla città, il palcoscenico dal quale Daniele Natalia arringherà i suoi chiedendo un ultimo sforzo per la riconferma. E alle 19, a poca distanza l'uno dall'altro, Danilo Tuffi inciterà i suoi seguaci da sotto il portico comunale, mentre Luca Santovincenzo parlerà in piazza Massimo D'Azeglio. Alessandro Cardinali, a metà strada tra il centro e le periferie, saluterà alle 19 i sostenitori al PalaBancAnagni di via San Magno. In caso di pioggia, Tuffi e Cardinali potranno tenere l'ultimo comizio, per gli altri due sarà meno agevole.

Natalia punta tutto sulle opere avviate, una miriade di cantieri inaugurati anche nelle ultime settimane. Tuffi e Cardinali, dal canto loro, ironizzano proprio sull'elenco di incompiute, sottolineando le criticità di situazioni che stanno a cuore ai cittadini come la rotatoria ex Winchester, la frana Calzatora, il campo di calcio. Santovincenzo aggiunge peperoncino ricordando come la mancata approvazione del conto consuntivo 2022 abbia fatto perdere al Comune il diritto di usufruire delle agevolazioni del Pnrr.

Al di là di tutto, i giochi possono considerarsi ormai chiusi. Sarà il ballottaggio a decidere il nome del prossimo sindaco di Anagni? Probabile. Il ballottaggio, come ben sanno gli addetti ai lavori, riaprirebbe le danze senza offrire certezze ad alcuno. I candidati consiglieri delusi, che naturalmente saranno in numero considerevole, diserteranno gli impegni assunti, in qualche caso cambiando addirittura casacca. Ma gli elettori, proprio perché constateranno la forza o la debolezza di chi hanno votato, saranno poco disponibili ad ascoltarli. Un bel rebus.