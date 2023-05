"Il Coraggio delle Idee" è una lista civica della coalizione "Anagni Futura" a sostegno del candidato sindaco Danilo Tuffi. La lista si presenta agli elettori con i seguenti candidati: Serenella Poggi, Roberto Ippoliti, Giancarlo Cavaniglia, Jessica Magliocchetti, Enrico Caciolo, Mike Macciocca, Pasqua Amato, Andrea Viti, Riccardo Savone, Antonella Tagliaboschi, Luca Poce, Antonio Buonanotte, Massimo Calicchia, Gianni Luigi Gatto, Daniele Lucia e Benedetta Bianchi.

«Da subito - dice Serenella Poggi - con il mio gruppo abbiamo appoggiato la candidatura a sindaco di Danilo Tuffi, una persona determinata, autentica e concreta che potrà fare tanto e bene per la nostra meravigliosa città. La nostra lista nasce da un progetto di cambiamento basato sulle "idee" e sul "coraggio" di affermarle e perseguirle che mettiamo al servizio dei cittadini porgendo alle persone la nostra mano in una simbolica "stretta di mano" che sancisce un patto tra noi e loro, e questo è proprio il principio ispiratore del simbolo che contraddistingue la nostra lista; presenza, costanza, trasparenza e concretezza, sono poche parole vere di un buon governo e di una politica alternativa a cui ci ispiriamo».

La capolista de "Il Coraggio delle Idee" continua: «Uno dei nostri obiettivi è fare un focus approfondito sui problemi del territorio per riuscire a identificare le criticità e, di concerto, provare ad individuare le possibili soluzioni; il metodo che useremo sarà: analisi, dibattito e azione».

«Nell'incontro con i cittadini di venerdì scorso, peraltro molto partecipato - prosegue la Poggi - abbiamo esposto le nostre linee programmatiche, abbiamo ascoltato ciò che le persone avevano da dirci, abbiamo fatto tesoro delle loro critiche facendoci portavoce dei loro bisogni; siamo convinti che occorra riportare la politica tra la gente e per la gente».

Quanto al programma della lista, Serenella Poggi spiega: «Gli obiettivi principali che ci prefiggiamo di raggiungere sono: aiuti alle famiglie, incentivi per le piccole imprese, recupero a salvaguardia del patrimonio storico e culturale della città, contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse grazie a un'amministrazione più tecnica che miri al risultato nel più breve tempo possibile. "Amministrare è un impegno e una grande responsabilità, amministrare una città come Anagni lo è ancor di più, ma è l'unico modo democratico per fare il bene del nostro paese».

«Abbiamo a cuore "l'idea" della gestione del buon padre di famiglia che con "coraggio" affronta i bisogni primari e le necessità e risolve le problematiche con una prospettiva futura di miglioramento - conclude la capolista di "Il Coraggio delle Idee" - Noi siamo la comunità che si muove, quella reale, quella che vuole ricostruire e far rinascere negli anagnini la fiducia nella politica risvegliando quelle coscienze, spesso sopite, dall'incapacità degli amministratori di dare risposte concrete alle richieste e ai bisogni dei nostri concittadini».