Mio fratello è figlio unico, perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone. Così cantava Rino Gaetano nel 1976, quando era impossibile immaginare il Frosinone Calcio in serie B. Figuriamoci in serie A. E invece le promozioni nella massima serie sono diventate tre, l'ultima delle quali il primo maggio scorso. Un miracolo sportivo ma soprattutto societario, un'impresa che fa già parte della storia della Ciociaria. Anche per un motivo evidente: questo territorio non ha il substrato sul quale possono fare affidamento realtà come il Sassuolo, il Parma, la Cremonese.

Per non parlare di autentiche potenze come l'Atalanta, l'Udinese, il Verona, il Lecce. Salire per tre volte in serie A a Frosinone equivale a vincere uno scudetto in ogni occasione. Adesso la vera sfida è quella della salvezza, di riuscire cioè a giocare per almeno due volte consecutive nell'Olimpo del calcio italiano. Però dobbiamo essere consapevoli della portata di un traguardo costruito con la continuità gestionale e dei risultati. Perché anche partecipare spesso ai play off è un salto di qualità, indipendentemente dall'esito. Significa esserci, significa che ormai viene ritenuto un traguardo ampiamente alla portata. Merito di Maurizio Stirpe, il presidente.

"Un presidente, c'è solo un presidente", cantano i tifosi. Maurizio Stirpe è da anni ai vertici di Confindustria e rappresenta una certezza del mondo imprenditoriale non solo locale. Il Frosinone Calcio lo ha costruito con competenze e cautela, sapendo scegliere gli uomini giusti da mettere al posto giusto. Nel momento giusto. Non si esalta nei momenti indimenticabili, non si deprime nelle fase difficili e nelle delusioni. Maurizio Stirpe è questo.

Ma non si tratta di un successo di tutto il territorio

Detto tutto questo, la promozione in serie A va letta come un'impresa sportiva e societaria. Non si tratta di un risultato ottenuto grazie ad un'azione sinergica del territorio. Frosinone, il capoluogo, conta appena 44.000 abitanti. I residenti continuano a diminuire e questo rappresenta un segnale negativo. Così come da anni in città è diminuita l'offerta alberghiera, segno che il turismo (perfino mordi e fuggi) non può essere un volano. Il salto di qualità del quale tutti si riempivano la bocca dopo la prima promozione del Frosinone in serie A non c'è stato. L'unica intuizione vera è stata quella dell'allora sindaco Nicola Ottaviani relativamente allo stadio "Benito Stirpe".

Oggi in consiglio comunale maggioranza e opposizione vanno allo scontro... sull'ascensore inclinato. Come se il tempo si fosse fermato, come se nessuno si fosse accorto che l'impianto è fermo da due anni. Eppure soltanto da un diverso e moderno assetto della mobilità cittadina può arrivare una spinta decisiva per il capoluogo. Ma è difficile immaginare un terreno condiviso su piste ciclabili, trasporto elettrico, ascensore inclinato e tutto il resto. Con 44.000 residenti un capoluogo non va da nessuna parte. Altro che città intercomunale, altro che servizi condivisi.

Latina di abitanti ne conta 127.000. Stesso discorso se si allarga lo sguardo all'intera provincia. La bonifica della Valle del Sacco, la rivisitazione del Sin, la Stazione dell'Alta Velocità, le infrastrutture di completamento, il potenziamento delle reti digitali: si parla soltanto. Poi tutte queste materie rimangono pagine mai scritte del libro dei sogni. La classe politica non riesce a far effettuare alla Ciociaria il salto di qualità. Perché non incide e perché non riesce a "pesare" dove si prendono le decisioni vere.

La provincia di Frosinone invece ha un'imprenditoria di eccellenza. Oltre a Maurizio Stirpe ci sono tanti capitani di industria che si sono distinti nei rispettivi ambiti. E lo fanno ancora. La domanda che resta sospesa è: perché non si riesce a fare squadra? In passato qualche tentativo c'è stato, ma senza successo. Eppure, soltanto in questo modo si potrebbe invertire davvero il trend.

Sanità a pezzi. Senza il privato rilancio impossibile

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha avuto il coraggio di dire come stanno sia le cose che i conti (della sanità). Nel Lazio il rischio del commissariamento c'è e il Governatore ha annunciato scelte dolorose. Ribadendo che il sistema di cura che i cittadini ricevono a Roma non è lo stesso che si può avere a Frosinone e a Latina. Le criticità sono note e chiare: il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, i tempi di attesa negli ospedali (il Lazio è maglia nera in Italia), la carenza di personale ma anche di macchinari all'avanguardia.

Oltre ad un primo stanziamento per i Pronto Soccorso (22 milioni di euro), la Regione ha deciso di aumentare i posti letto nelle strutture private accreditate. Ora, andare avanti lungo la strada della contrapposizione politica per rinfacciarsi errori, strategie e responsabilità non conduce da nessuna parte. Fermo restando che il "pubblico" deve programmare scelte ed interventi mantenendo saldamente il pallino in mano, non c'è chi non veda come il "privato" possa rappresentare un valore aggiunto enorme soprattutto in questa fase storica.

Finita l'emergenza Covid c'è una sanità da ricostruire e rilanciare nell'ordinario. Basta con l'affollamento, le file e i ritardi nei Pronto Soccorso, basta con medici e infermieri stremati dalla gestione di una continua emergenza. Basta con i tempi biblici di attesa per esami anche urgenti. La sinergia tra "pubblico" e "privato" può essere preziosa. A patto di chiudere una buona volta la stagione dei dispetti, degli sgambetti, dei colpi bassi, dei veleni. Progetti, competenze e professionalità al centro, nella massima trasparenza. Tutto il resto è... miseria.