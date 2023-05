L'onorevole Maria Elena Boschi ha partecipato giovedì scorso, nell'hotel "Bassetto", all'incontro con il candidato sindaco del centrosinistra Alfonso Musa. Un appuntamento firmato "Ferentino sul serio - Terzo Polo", una delle 4 liste che sostengono Musa, formata interamente da giovani. «Sarà bello raccontarle del coraggio di tanti ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco per Ferentino», ha scritto alla vigilia dell'evento il giovane Francesco Pompeo, soddisfatto dell'esito dell'iniziativa, al pari di Musa.

L'intervento della Boschi, stando ai presenti, è stato coinvolgente. Ha toccato varie problematiche, soffermandosi proprio sui giovani, spiegando perché dovrebbero impegnarsi in politica. Anche la deputata di Iv, attraverso la sua pagina Fb, esprime soddisfazione: «Un bell'entusiasmo a Ferentino insieme ai giovani che si sono candidati con la lista del Terzo Polo per sostenere Alfonso Musa. L'augurio ai ragazzi e alle ragazze è non lasciar mai arrugginire il ferro che c'è dentro di loro».

«Sono felice – così Musa - di avere accolto Maria Elena Boschi a Ferentino e del sostegno del Terzo Polo, che punta su riformismo e innovazione del tessuto imprenditoriale. La nostra squadra favorirà lo sviluppo del polo industriale e farmaceutico territoriale, per creare posti di lavoro. Siamo favorevoli alla buona industria e intendiamo sviluppare un servizio di attrazione di investimenti sul territorio. Lo istituiremo all'interno del Suap, proprio per attrarre finanziamenti per l'innovazione imprenditoriale e nuove tecnologie, agevolando l'incontro tra piccole imprese e istituzioni, mondo bancario e investitori. Per i giovani, poi, la creazione di uno sportello-vetrina sulle opportunità di lavoro e un progetto per l'imprenditoria giovanile. Vogliamo stringere accordi con istituti di credito, agenzie immobiliari e proprietari di locali commerciali per avere finanziamenti diretti ai giovani di Ferentino per l'apertura di nuove attività commerciali e delle botteghe storiche». Intanto, è stato stabilito per le elezioni del 14 e del 15 maggio, mediante sorteggio, l'ordine dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate nella scheda elettorale.