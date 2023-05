A pochi giorni dalle elezioni comunali il sindaco Daniele Natalia, che guida la coalizione "Anagni in Movimento" composta dai partiti del centrodestra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e dalle liste civiche Identità Anagnina, Cuori Anagnini, Idea Anagni e Anagni per l'Ambiente, torna sulle proposte del suo programma elettorale. «La vera alternativa per la città è rappresentata dalla continuità - sottolinea Natalia - L'amministrazione chiede agli anagnini la conferma del voto perché il patto stretto con loro nel 2018 e portato avanti fino ad oggi è stato rispettato: abbiamo sbloccato e realizzato opere ferme da trent'anni mentre altre sono in corso di finalizzazione. Ad Anagni non c'è mai stata continuità amministrativa, un valore assoluto e che vogliamo garantire. Grazie al fatto di avere il Governo, la Regione ed il Comune dello stesso colore politico, puntiamo non solo a consolidare quanto già fatto, ma a rivoluzionare la città».

Il sindaco aggiunge: «Abbiamo lavorato nel corso del mandato 2018-2023 per rivoltare la situazione d'immobilismo radicato in città e abbiamo riattivato tutti i procedimenti finalizzati al miglioramento dei servizi e alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture che la città aspettava da troppo tempo. Anagni cresce, giorno dopo giorno, ma abbiamo l'obbligo di continuare a lavorare bene affinché questo presente di grande trasformazione e di riforma strutturale della città non diventi "passato" e non si perda nella nebulosità di un indistinto "futuro" senza certezze. Anziché urlare, accusare e cadere nel sensazionalismo tipico di chi non ha contenuti, in questa campagna elettorale sto raccontando quello che abbiamo fatto e stiamo facendo per Anagni e gli anagnini, anche con risultati importanti raggiunti. Penso - conclude Natalia - che la correttezza e il pragmatismo vengano apprezzati dai cittadini e che questa sia una ricetta vincente».