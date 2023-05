L'entusiasmo tra le cinque liste che compongono la coalizione "Anagni Futura" a sostegno del candidato sindaco Danilo Tuffi è sempre più palpabile in città.

La storica lista "Per Anagni" è pronta a dare tutto il suo contributo alla causa in vista del voto amministrativo del 14 e 15 maggio prossimi. La squadra di aspiranti consiglieri messa in campo è la seguente: Giorgia Nobili, Guglielmo Retarvi, Silvia Liberatori, Umberto Onorati, Emanuela De Santis, Simona Panacchia, Tamara Astrali, Nicholas Bellucci, Jessica Missori, Beatrice Gargani, Silvan Unioli, Stefano Crosta, Samantha Quarmi, Daniele Riccardi, Elisa Romiti e Fabio Colore.

Per la candidatura di Tuffi Guglielmo Retarvi non nasconde la sua emozione: «A Danilo mi lega una ventennale amicizia e collaborazione nell'ambito amministrativo - spiega - Un ragazzo onesto, determinato ed autentico. Abbiamo concretizzato davvero tantissimi progetti nelle pregresse amministrazioni: ora è il suo momento e siamo convinti che sia la persona giusta per amministrare Anagni». Incisivo l'intervento di Giorgia Nobili: «Non siamo più disposti ad accettare una politica che paventa principi di collegialità e democrazia ma di fatto non li applica. Siamo convinti che la politica non si improvvisi: c'è bisogno di impegno concreto. È opportuno condividere progetti e strategie comuni».

Una lista che si mostra determinata e pronta a raggiungere significativi consensi nell'importante appuntamento elettorale di metà maggio.

"La nostra proposta elettorale, quella della coalizione Anagni Futura - si legge in una nota della lista "Per Anagni" - rappresenta l'unica vera proposta sostenibile. Perché siamo pronti e determinati a definire un elenco di priorità: la prima in assoluto è l'amore per città. Ma non di certo quello degli ‘ultimi mesi'. Noi proponiamo un impegno fatto di presenza, di quotidianità, di proposte, di progetti da costruire e portare avanti insieme".

"Dobbiamo tornare ad essere un punto di riferimento per i giovani - sottolinea la lista a sostegno di Danilo Tuffi - A loro vogliamo che finalmente venga riservata l'attenzione che meritano. Ripartiamo dalle piccole cose, ma pensando in grande e lo dimostreremo con le azioni di governo".

"Possiamo dirlo senza esitazioni che Danilo Tuffi sia il miglior candidato sindaco: una persona eccezionale, autentica, schietta, sincera - conclude la nota - Non potevamo scegliere persona migliore che rappresentasse con tale passione la vicinanza alla comunità anagnina e al territorio".

Le altre liste della coalizione "Anagni Futura" a sostegno di Tuffi sono: "Anagni Fiorita", "Difendi Anagni", "Ritorno al Futuro" e "Il Coraggio delle Idee". Intanto il candidato sindaco prosegue i suoi incontri con i cittadini per recepire le loro istanze e inserirle nel programma amministrativo.