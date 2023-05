Tra la gente, per la gente con progetti e proposte chiari e nero su bianco. Proseguono gli appuntamenti sul territorio della lista Adesso Boville per Stefania Venditti Sindaco, dalle contrade più piccole alle piazze più grandi.

«Il confronto con i cittadini è un elemento per noi focale. Vogliamo essere i rappresentanti di tutta Boville e non lasciare indietro nessuno».

Stefania Venditti, in corsa per la carica di primo cittadino di Boville Ernica punta sulla freschezza della sua squadra, sui contenuti del programma cuciti addosso alle esigenze del paese.

«Se ne avremo la possibilità, sarà prioritario per noi intervenire su quelle "aree grigie" troppo spesso dimenticate e che chi amministra ha il dovere di attenzionare. Il sociale, le scuole, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la cura e la tutela ambientale, gli impianti sportivi, politiche giovanili efficaci, il rilancio del turismo e la rivitalizzazione del centro storico. Per questi punti e per tutti gli altri del nostro programma, abbiamo pensato e strutturato progetti mirati: focale sarà intercettare i giusti fondi e finanziamenti, anche individuando nella squadra amministrativa una figura ad hoc.

Basta a mutui decennali che gravano sulle tasche dei cittadini e di cui ancora oggi paghiamo interessi senza avere in cambio i giusti servizi. La sola promessa che facciamo e faremo agli elettori è la presenza. Noi saremo un riferimento costante, saremo a totale disposizione nella casa comunale, ogni giorno, perché il cittadino possa individuare negli amministratori un punto fermo.

A Boville serve un'inversione di marcia, occorre un piano programmatico di azione che si allontani dalle logiche delle politiche clientelari e che guardi al futuro con serietà e competenza. Questi sono i nostri capisaldi, questa la nostra idea di amministrazione sana e consapevole. La correttezza che Boville merita, la correttezza che noi, come Adesso Boville, vi garantiamo sin da ora».