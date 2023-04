Entusiasmo e tanta voglia di fare nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Danilo Tuffi. Cinque le liste che compongono la coalizione "Anagni Futura": "Anagni Fiorita", "Difendi Anagni", "Ritorno al Futuro", "Per Anagni", "Il Coraggio delle Idee". Grande partecipazione all'apertura della campagna elettorale: la serata di ieri è stata un trionfo nella gremitissima sala dell'Hotel Colaiaco per la presentazione dei candidati, del programma e delle liste, ciascuna con le proprie peculiarità ma unite dall'amore per la città e dalla volontà di lavorare insieme per un percorso di crescita e cambiamento. "Difendi Anagni" si presenta agli elettori con i seguenti candidati consiglieri: Valeriano Tasca, Luciano Carinci, Federica Amici, Piersilvio Cialone, Tiziano Amici, Elisa Boccitto, Augusto Pesoli, Filomena Fabbrocile, Brigida Spera, Marco Capolongo, Lucia Toso, Marco Visentini, Sara Marras, Alessandro Evangelisti, Marika Ciccotti e Vanessa Malizia.

"Una lista, la nostra, che ha da subito sposato le scelte politiche e amministrative della coalizione Anagni Futura e che, oggi, appoggia convintamente la candidatura a sindaco di Danilo Tuffi. Una persona onesta, capace e che soprattutto agisce senza troppi giri di parole - spiega la lista "Difendi Anagni" in una nota - Perché di parole in questi cinque anni ne abbiano sentite fin troppe, ma di fatti veramente pochi. Danilo Tuffi ha ricoperto cariche importanti nell'ambito dei servizi sociali (già consigliere delegato e assessore) e nel settore del sociale si è sempre contraddistinto per l'impegno ed ha sempre realizzato quanto era necessario fare".

"Per noi Danilo Tuffi rispecchia il candidato ideale e rappresenta la persona giusta che serve alla città per dirigerla verso un nuovo sviluppo e per difendersi, in primis, dalla scelta folle di creare un impianto di biodigestione e dall'arrivo di 84.000 tonnellate di rifiuti all'anno - continua la nota - Come "Difendi Anagni" abbiamo contribuito alla stesura del programma amministrativo per la città con alcuni punti specifici. Sicuramente massima attenzione alle opere pubbliche: in particolare ci adopereremo sin da subito per la riapertura della scuola di Sant'Angelo. Un progetto che può essere finalizzato in un paio di anni e che risolverebbe intanto i problemi legati agli spazi scolastici, ma soprattutto contribuirebbe alla rivitalizzazione del centro storico con un nuovo incentivo alle dinamiche commerciali. Abbiamo poi portato il punto della mobilità innovativa: due anni di manutenzione straordinaria delle strade anagnine e delle scuole. Una pubblica illuminazione innovativa, efficiente e moderna, e poi quelle che sono le battaglie di sempre del nostro gruppo, come la revisione del regolamento sull'assegnazione delle case popolari e una nuova stagione di edilizia popolare a scopo abitativo".

Insomma, "Difendi Anagni" mostra di avere le idee chiare: i punti del programma sono ben definiti e si focalizzano su proposte concrete. Il candidato a Sindaco, Danilo Tuffi, ha lanciato una nuova e innovativa sfida: «Il nostro programma ha già dei punti essenziali e strutturati: ma il vero programma lo stiamo costruendo giorno dopo giorno con il contributo di tutti i cittadini».