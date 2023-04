Presentazione della lista "Tu protagonista-Enzo Perciballi sindaco per Boville" domani alle 20.30 a Porta San Nicola nel centro storico. «Dopo cinque anni di amministrazione - sottolinea Perciballi - avremo il piacere di presentare ai cittadini la lista "Tu Protagonista" che mi vede candidato sindaco per il secondo mandato, raccontarvi cosa abbiamo fatto per Boville e cosa abbiamo ancora intenzione di fare. Saranno della partita gli attuali assessori Benvenuto Fabrizi, Rocco Picarazzi, Anna Maria Fratarcangeli e Anna Verrelli, il presidente del Consiglio Giacomo Iozzi e i consiglieri Martina Bocconi, Elisa Palombi e Luigi Onorati. Ma non abbiamo per questo rinunciato a una ventata di novità, sempre sulla scia del rispetto della parità di genere. I nuovi candidati che sono entrati a far parte della nostra squadra, infatti, sono due donne e due uomini: la giovanissima Valentina Greci (appena 23 anni), Luana Zili, Pietro Rotondi e Adriano Ferrante. Si tratta di persone che ben conoscono il territorio e che, quindi, potranno portare un valore aggiunto alla nostra azione di governo se i cittadini vorranno confermarci».