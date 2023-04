Mancano diciotto giorni al voto nei quattordici Comuni della provincia di Frosinone chiamati alle urne il 14 e 15 maggio prossimi: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia.

Numeri e non solo

I candidati a sindaco in totale sono 44, le liste presentate 72. Gli aspiranti consiglieri comunali sono 957 e i seggi a disposizione 166. Significa che 791 dovranno accontentarsi di aver partecipato. Dei 44 candidati a sindaco soltanto 8 sono donne: Angelica Schietroma (Ferentino), Stefania Venditti (Boville Ernica), Aurora Aprile (Atina), Ornella Carnevale (Pico), Rossana Carnevale (Pico), Antonietta Damizia (Serrone), Monica Persiani (Filettino), Antonietta Carusone (Filettino). I sindaci in corsa per il secondo mandato sono 8. E precisamente: Daniele Natalia (Anagni), Alioska Baccarini (Fiuggi), Enzo Perciballi (Boville Ernica), Giancarlo Proietto (Serrone), Adolfo Valente (Atina), Antonio Como (Amaseno), Benedetto Murro (Pignataro Interamna), Luigi Rossi (Villa Latina).

Mentre invece Ornella Carnevale (Pico) cerca il terzo mandato consecutivo. Sono 3 i sindaci uscenti che hanno deciso di concorrere per un posto da consigliere comunale: Antonio Pompeo (Ferentino), Libero Mazzaroppi (Aquino) e Antonio Iannarelli (Villa Santa Lucia). Mentre invece 2 primi cittadini hanno optato per l'uscita di scena completa e non sono candidati al consiglio comunale: Renato Rea (Arpino) e Gianni Taurisano (Filettino). Primo turno il 14 e 15 maggio. Il ballottaggio è previsto soltanto nei Comuni di Anagni e Ferentino il 28 e 29 maggio, due settimane dopo.

Ma questa ipotesi si concretizzerà soltanto se nessuno dei candidati a sindaco avrà raggiunto il 50% più uno dei voti al primo turno. Anagni e Ferentino sono gli unici due centri con più di 15.000 abitanti e sono gli unici anche nei quali c'è l'opzione del voto disgiunto. Il 14 maggio si vota dalle 7 alle 23. Mentre il 15 dalle 7 alle 15. Lo spoglio seguirà subito dopo. Gli elettori chiamati alle urne sono 83.207 su un totale di 91.834 abitanti di popolazione residente. In totale saranno allestite 90 sezioni elettori.

I precedenti e gli assetti

Rispetto al 2018 il quadro politico è cambiato ad ogni livello: nazionale, regionale, locale. I risultati di cinque anni fa però vengono comunque analizzati.

A Ferentino Antonio Pompeo vinse al primo turno con il 65,21% dei voti (8.026 in termini assoluti). L'affluenza fu del 71,40% degli aventi diritto. Il primo partito della coalizione risultò il Pd, con il 14,26%. Gli altri candidati a sindaco: Franco Collalti al 14,54%, Maurizio Beretta al 7,95%, Giuseppe Virgili al 7,15%, Fabio Magliocchetti al 5,14%. Quest'anno i candidati a sindaco sono quattro.

Piergianni Fiorletta è sostenuto da una coalizione civica all'interno della quale ci sono esponenti sia di centrosinistra che del centrodestra. Ad appoggiarlo c'è anche Pensare Democratico, la corrente maggioritaria del Pd che fa riferimento a Francesco De Angelis. In corsa per la fascia tricolore anche Alfonso Musa, alla guida di un'alleanza nella quale c'è pure il primo cittadino uscente Antonio Pompeo, che concorre per il consiglio comunale. Candidati a sindaco altresì Angelica Schietroma e Lorenzo Fiorini.

Ad Anagni fu necessario il ballottaggio. Al primo turno Daniele Natalia ottenne il 39,69%, Daniele Tasca il 20,56%, Fernando Fioramonti il 12,79%, Sandra Tagliaboschi l'11,72%, Nello Di Giulio l'8,30%, Maria La Pastina il 3,76%, Viviana Cacciatori il 3,18. Quattordici giorni dopo vittoria di Daniele Natalia con il 55,14%. Daniele Tasca arrivò al 44,86%. L'affluenza fu del 74,08% al primo turno e del 52,28% al secondo. Le prossime elezioni di Anagni sono ricche di spunti. Quattro i candidati a sindaco: Daniele Natalia, Alessandro Cardinali, Danilo Tuffi e Luca Santovincenzo.

Daniele Natalia è sostenuto dal centrodestra e da liste civiche, mentre Alessandro Cardinali guida una coalizione civica. Come del resto Danilo Tuffi e Luca Santovincenzo. Con Tuffi è schierato l'ex capogruppo regionale del Popolo delle Libertà Franco Fiorito. A sostegno di Santovincenzo c'è pure il Pd, con il simbolo. Anche se non è un mistero che la componente Pensare Democratico di Francesco De Angelis sostiene Alessandro Cardinali.

Nel 2018 a Fiuggi successo di Alioska Baccarini con il 40,70% (2.323 voti). Martina Innocenzi al 39,21% (2.238). Fabrizio Martini al 18,31% (1.045), Luigi Antonio Scascitelli all'1,77% (101). Oggi i candidati a sindaco sono tre: Alioska Baccarini, Alberto Festa, Marco Risica.

Cinque anni fa ad Arpino vinse Renato Rea con il 43,50%. Poi Gianluca Quadrini con il 30,39%, Fabio Forte con l'11,61%, Antonella Zarrelli con il 9,39%, Bernardo Maria Giovannone con il 5,12%. I candidati a sindaco per la tornata del 14 e 15 maggio 2023 sono tre: il sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, Gianluca Quadrini e Andrea Chetini.

La volta scorsa ad Aquino successo di Libero Mazzaroppi, con il 57,21%. Fausto Tomassi toccò quota 42,79%. Stavolta per la fascia tricolore sono in corsa Carlo Risi e Fausto Tomassi.

A Boville Ernica nel 2018 vittoria di Enzo Perciballi con il 30,99%. Quindi Domenico Di Cosimo al 19,72%, Renato Genovesi al 16,97%, Marta Diana al 15,25%, Fabio Genovesi all'8,91%, Orlando Cervoni al 6,47%, Claudio Iori all'1,68%. Ora i candidati a sindaco sono quattro: Enzo Perciballi, Domenico Di Cosimo, Stefania Venditti, Franco Di Mario. Questi i precedenti in alcuni dei Comuni impegnati nella tornata del 14 e 15 maggio prossimi.