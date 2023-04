Domani, alle ore 18, presso la Piazzetta Salus, è in programma l'inaugurazione del comitato elettorale della lista "Scelgo Fiuggi" e la presentazione dei candidati al consiglio comunale per le elezioni del 14 e 15 maggio. Interverranno, oltre ai candidati consiglieri, il candidato sindaco Alberto Festa e la consigliera regionale Sara Battisti. Saranno illustrati i punti salienti del programma elettorale e le proposte per la città. "Liberi di scegliere - ha spiegato Festa - abbiamo scelto Fiuggi. Energie, competenze, esperienza e tanto entusiasmo. In questo momento di astensionismo dilagante non mi sembra poco ed è solo l'inizio. Ci sono tante nuove adesioni importanti a questo percorso civico, aperto ed inclusivo, oltre al contributo di chi, pur non essendo candidato, coltiva questo progetto nella convinzione che un diverso modo di amministrare la nostra Fiuggi possa essere utile all'interesse generale".