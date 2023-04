La seduta consiliare di giovedì sarà indicativa, anche per capire le dinamiche all'interno degli schieramenti. In vista soprattutto della sessione di bilancio di maggio: entro la prima decade il consuntivo, poi il "previsionale". Sia la maggioranza di centrodestra che le opposizioni di centrosinistra trarranno spunti importanti.

L'impianto di risalita

Il consiglio comunale è convocato per giovedì 27 aprile. Prima la parte riservata al question time (risposta alle interrogazioni e alle interpellanze), poi quella ordinaria, nella quale si discuterà delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2023 e della mozione sull'ascensore inclinato presentata da dieci consiglieri di opposizione su undici. Tutti tranne Vincenzo Iacovissi (Psi), a dimostrazione di come sia incolmabile la distanza tra i Socialisti e il resto del centrosinistra. Gli esponenti della minoranza propongono di procedere con la riparazione dell'ascensore inclinato (fermo da circa due anni). Un'operazione che ha una spesa di 136.000 euro. Mentre invece la giunta comunale e la maggioranza puntano sul "raddoppio" della linea, intercettando i fondi del Pnrr. Un importo totale di 3,5 milioni di euro. Il sindaco Riccardo Mastrangeli, in un'intervista a Ciociaria Oggi, ha indicato la linea dell'Amministrazione. Rilevando: «Non ho alcuna pregiudiziale a rimettere in funzione l'ascensore che fu realizzato 20 anni fa. Va evidenziato, però, che in ragione della sua età, è una struttura esageratamente non solo energivora ma anche lenta e non in linea con quelli che sono i canoni attuali sia della transizione ecologica ed energetica che della mobilità sostenibile. Guadagnare due minuti in ascesa e discesa significa rientrare nella logica che ho citato dei "dieci minuti" per raggiungere ogni parte della città che renda attraente l'uso del mezzo pubblico, e quindi l'utilizzo sia del bus elettrico su corsia preferenziale che del nuovo ascensore inclinato. Quello nuovo sarà un ascensore inclinato quindi più veloce e che consumerà enormemente di meno in quanto potrà essere dotato, tra l'altro, di un sistema di recupero dell'energia in discesa che, immagazzinata, verrà utilizzata nel momento di massimo sforzo che è quello della salita; in estrema sintesi una tecnologia nuova ed assente vent'anni fa». Evidente che sia il dibattito che la votazione delimiteranno i confini degli schieramenti. Bisognerà pure vedere se potranno aprirsi degli spazi per soluzioni condivise. Una su tutte: procedere intanto con la riparazione dell'impianto in attesa di un possibile "raddoppio" della linea.

Il bilancio

Sia il sindaco Riccardo Mastrangeli che l'assessore alle finanze Adriano Piacentini hanno detto chiaramente che sarà fondamentale la decisione della Corte dei Conti su come pagare gli ultimi debiti fuori bilancio emersi. La cifra oscilla tra i 6,5 e i 7 milioni di euro. Senza interessi. Nelle scorse settimane c'è stata l'audizione dell'assessore Adriano Piacentini alla Corte dei Conti. È evidente che l'Amministrazione Comunale sta ragionando su come affrontare la questione. Con particolare riferimento alle somme da corrispondere in relazione alla vicenda della Monti Lepini. Siamo nell'ordine degli oltre 5 milioni di euro, senza interessi. Tra le soluzioni sulle quali si sta ragionando potrebbe essercene una in particolare: corrispondere immediatamente la metà della cifra, coprendo quindi gli importi definiti nella prima sentenza e prevedendo un acconto di quelli della seconda. Per poi versare la restante parte in due successive rate. Gennaio 2024 e gennaio 2025. È chiaro che affinché un'ipotesi del genere possa andare a dama occorre raggiungere un accordo con la società. E in ogni caso sarà fondamentale la decisione della Corte dei Conti. Sul piano politico è evidente che il sindaco Riccardo Mastrangeli si aspetta la piena unità della maggioranza. Per un motivo in primis: il bilancio di previsione è l'atto che più di ogni altro caratterizza l'azione di un'Amministrazione. Peraltro proprio Mastrangeli ha sottolineato: «Il 2023 sarà l'ultimo anno di vigenza del piano di riequilibrio finanziario per la città di Frosinone per ripianare i debiti pregressi certificati. A questo bisogna aggiungere, però, che i debiti fuori bilancio emersi in questi ultimi mesi, non contemplati nel piano economico di risanamento che abbiamo affrontato con successo e con grandi sacrifici in questi ultimi dieci anni e che dovremo comunque onorare, non ci consentiranno di utilizzare in maniera piena le energie economiche che si libereranno dall'uscita dal piano citato. Occorrerà qualche anno ancora per dare un impulso pieno all'impiego di fondi e delle spese destinate alla nostra città. Ciononostante, con le risorse disponibili, lavoreremo ed investiremo per rendere Frosinone ancora più vivibile e adeguata al tempo ed alla situazione che viviamo». Sul bilancio Domenico Marzi ha fatto sentire in modo forte la sua voce, specialmente nel botta e risposta a distanza con Nicola Ottaviani sulla questione della Monti Lepini. Dunque si può ipotizzare un dibattito acceso in Consiglio. Quanto alla votazione, i numeri della maggioranza sono schiaccianti: 22. Le opposizioni arrivano a 11. Ma questo è un altro discorso.