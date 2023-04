Ritorno all'elezione diretta del presidente della Provincia e dei consiglieri. Secondo alcuni tra un anno (maggio 2024) si potrebbe addirittura votare. Secondo altri invece non è così scontato perché questa operazione politica viaggia di pari passo con un'altra proposta della maggioranza di centrodestra: l'abolizione del ballottaggio nei Comuni con oltre 15.000 abitanti. Se sull'intenzione di archiviare la legge Delrio in Parlamento c'è un vasto fronte che va da Fratelli d'Italia al Pd, passando per Lega e Forza Italia, sul secondo punto la contrapposizione è fortissima. E frontale.

La situazione

In una recente intervista al Corriere della Sera il ministro delle autonomie Roberto Calderoli ha detto: «Rispetto al ripristino delle Province, c'è la volontà di ritornare all'elezione diretta del presidente e di eleggere i consiglieri su liste provinciali con le preferenze. Si sta lavorando perché si possa riallineare tutto il sistema nel 2024. Il nostro obiettivo è approvare la legge entro ottobre per indire un turno unico di voto nella primavera 2024 per le Europee e per le Province e i sindaci delle città metropolitane». Lo schema è: elezione diretta per il presidente, sistema proporzionale per i consiglieri, prevedendo la preferenza. Ma senza l'opzione del voto disgiunto. I tempi della politica e dei lavori parlamentari sono noti. E, come diceva Giuseppe Prezzolini, «in Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo». Circola pure un'altra opzione: subito al voto per i consiglieri, mentre per i presidenti si potrebbe arrivare alla scadenza del mandato. In realtà la variabile è rappresentata dal tema del ballottaggio nei Comuni con oltre 15.000 abitanti. La posizione della maggioranza è stata espressa dal ministro Roberto Calderoli (Lega): «Il caso di Udine è emblematico. Chi ha vinto (ndr: il candidato sindaco del centrosinistra) ha preso meno voti di quanti ne aveva presi il sindaco uscente al primo turno. Così non viene rispettata la volontà popolare... Così non vince chi ha il consenso, ma chi ha più capacità di mobilitazione degli iscritti e dei simpatizzanti. Il sistema elettorale migliore è quello delle regionali che di norma è su turno unico, con premio di maggioranza per chi supera il 40%. Inoltre, basta voto disgiunto, è una vera sciocchezza. Se il sistema è bipolare non si capisce perché un sindaco può trovarsi a governare con una maggioranza di altro colore». La risposta dei senatori Alessandro Alfieri e Dario Parrini (Pd) è stata la seguente: «La maggioranza deve decidere se sulle riforme cerca il dialogo o lo scontro. Se c'è una legge elettorale che ha funzionato in questi anni, è quella dei sindaci nei Comuni sopra i 15.000 abitanti: mai cambiata con colpi di mano e forzature nei suoi trent'anni di vita. Eliminare il ballottaggio significa stravolgere quella legge. E lo fa (ndr: Calderoli) usando parole faziose, infondate nel merito, molto gravi sul piano del metodo. Il contrario di quel che serve per dialogare. Perfette per rendere impossibile qualsiasi confronto». Clima politico infuocato dunque sul tema del ballottaggio nei Comuni con oltre 15.000 abitanti. Ecco perché il ritorno all'elezione diretta nelle Province è meno semplice di quello che potrebbe apparire. Anche se in tutti i partiti c'è l'obiettiva esigenza di creare maggiori spazi di agibilità politica. La riduzione del numero dei parlamentari ha ridotto le opzioni, con un effetto domino che si è riverberato pure sulle candidature alle regionali. Tornare ad eleggere direttamente gli amministratori provinciali sarebbe un'inversione di tendenza in ogni caso.

Le strategie

Luca Di Stefano è stato eletto presidente della Provincia di Frosinone a dicembre 2022. Quattro mesi fa. A dicembre 2023 è previsto il voto (sempre con la legge Delrio) per i 12 consiglieri. Un ritorno all'elezione diretta cambierebbe completamente sia il quadro che le prospettive. Adesso non c'è bisogno di una maggioranza in Consiglio per governare, non ci sono gli assessorati. Semplicemente il presidente può affidare ai consiglieri deleghe su vari argomenti. Ma è sempre e soltanto lui ad avere la titolarità politica e amministrativa completa. Fra l'altro Luca Di Stefano le deleghe non le ha ancora assegnate. E nei corridoi di Palazzo Jacobucci c'è chi è disposto a scommettere che in realtà non le attribuirà. I partiti e i gruppi consiliari sono all'angolo e hanno le armi spuntate. Un esempio su tutti: la Delrio non prevede la mozione di sfiducia. Certamente Luca Di Stefano ha i suoi fedelissimi, che adesso sono i cinque che hanno votato per lui come vicepresidente dell'Upi Lazio. Parliamo di due consiglieri del Pd (area Pensare Democratico di Francesco De Angelis): Enrico Pittiglio e Alessandro Mosticone. Poi c'è Gianluca Quadrini, capogruppo di Forza Italia e ora candidato sindaco di Arpino. Quindi Valentina Cambone (Polo Civico) e Luigi Vacana (Provincia in Comune). Ci sono però altri sette consiglieri. Due del Pd: Antonella Di Pucchio (componente di Antonio Pompeo) e Gaetano Ranaldi (il quale ha un asse di ferro con il sindaco di Cassino Enzo Salera). Due della Lega: Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Due di Fratelli d'Italia: Riccardo Ambrosetti e Stefania Furtivo. Infine c'è Alessandro Cardinali (Gruppo Misto), candidato sindaco di Anagni. La realtà è che dopo quattro mesi i "confini" delle elezioni sono sostanzialmente saltati. Nel Pd non c'è differenza tra chi era schierato con Di Stefano e chi con Germani. La Lega (che ha sostenuto Riccardo Mastrangeli) aveva ipotizzato un accordo programmatico con lo stesso Luca Di Stefano. Ma di quella possibilità si sono perse le tracce. Fratelli d'Italia a dicembre era schierata con Luigi Germani. Nel frattempo però alla Regione Lazio ha vinto il centrodestra, guidato da Francesco Rocca e con un'affermazione evidente di FdI. Tra Regione e Provincia i rapporti (sia istituzionali che operativi) sono necessari e fondamentali. Luca Di Stefano è perfettamente consapevole che partiti e gruppi non hanno altra alternativa se non quella di adeguarsi (alle sue scelte). Soprattutto fin quando resterà in vigore la legge Delrio. Con il ritorno all'elezione diretta la musica cambierebbe e tutti dovrebbero schierarsi. Ma uno scenario del genere non appare esattamente dietro l'angolo. E in ogni caso Luca Di Stefano potrebbe posizionarsi. Avendo il vantaggio di dare le carte.