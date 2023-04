È entrata nel vivo la campagna elettorale del candidato sindaco Alessandro Cardinali, alla guida della coalizione civica "SiAmo Anagni", incentrata soprattutto sull'incontro con i cittadini e sull'ascolto dei bisogni della comunità. Un'altra tappa importante del percorso che porterà al voto del 14 e 15 maggio si è tenuta sabato sera con l'inaugurazione del comitato elettorale di Osteria della Fontana, alla presenza di un migliaio di persone accolte da Alessandro Cardinali che ha illustrato per l'occasione le principali proposte della coalizione "SiAmo Anagni" formata dalle liste civiche "Alessandro Cardinali Sindaco", "Svolta Civica", "Civici 2023 Anagni", "Polo Civico", "Cittatrepuntozero" e "Anagni Impresa".

Nel suo intervento Cardinali ha espresso gratitudine ai presenti per la massiccia partecipazione, intesa come «una testimonianza della volontà di cambiare il modo di governare la città dopo il fallimento dell'amministrazione uscente, una città che ha bisogno di amministratori capaci e seri». «Io sono fortunato - ha aggiunto – perché ho al mio fianco una squadra di persone competenti che lavorano quotidianamente per il bene di Anagni e che continueranno a farlo. Non ci saranno più inaugurazioni di cantieri a pochi mesi delle elezioni, che poi si fermano perché le procedure sono sbagliate - ha garantito - noi programmeremo interventi su tutto il periodo di amministrazione. Non ci saranno più inaugurazioni di cartelli e strisce pedonali e tinteggiature nelle scuole con aule dove ci piove dentro».

Tra gli interventi immediati garantiti da Cardinali in caso di vittoria, il piano per la sistemazione di tutte le strade del territorio con l'investimento di un milione di euro. E poi l'impegno per l'ambiente, ritenuto prioritario da "SiAmo Anagni" in un territorio già fortemente compromesso: «Noi siamo contrari, ma lo siamo davvero, all'impianto di biodigestione, lo abbiamo dimostrato con i fatti nelle varie conferenze dei servizi. Io personalmente, nel rappresentare la Provincia di Frosinone, ho sempre espresso la contrarietà a questo progetto e l'ho fatto con atti concreti».

Quindi un impegno concreto per lo sviluppo del turismo: «Proponiamo la creazione di un ufficio turistico gestito da professionisti, perché non può essere lasciato in mano a persone di buona volontà ma senza competenze, come accade oggi con la Pro loco». Cardinali ha inoltre posto l'accento sull'importanza di raggiungere più cittadini possibili per illustrare loro il progetto della coalizione: «È un nostro dovere dimostrare agli anagnini dove l'amministrazione uscente ha sbagliato e sono sicuro che capiranno la nostra diversa concezione di amministrare la città, basata sulla serietà e sulla competenza. Sono certo che se riusciremo a spiegare tutto questo ai cittadini, essi saranno dalla nostra parte».