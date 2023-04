Niente di nuovo sul fronte delle deleghe ai consiglieri. Anzi, niente e basta. Ormai è chiarissimo che Luca Di Stefano intende aspettare l'esito delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, che riguardano quattordici centri della Ciociaria. In realtà però, ad oltre quattro mesi dall'elezione a presidente della Provincia, l'unico fatto politico vero è che le deleghe non sono state attribuite. E adesso mancano meno di otto mesi dall'appuntamento con un altro tipo di elezione, quella dei dodici consiglieri. Di fatto, soprattutto dopo l'appuntamento dell'Upi Lazio (che ha visto l'elezione a vicepresidente di Di Stefano), i fedelissimi sono cinque: Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone (Pd), Gianluca Quadrini (Forza Italia), Valentina Cambone (Polo Civico) e Luigi Vacana (Provincia in Comune). A questo punto perfino gli schieramenti durante la fase elettorale appaiono superati dal punto di vista politico.

Senza considerare i tentativi di ricucitura all'interno del gruppo del Partito Democratico. Enrico Pittiglio e Alessandro Mosticone il 18 dicembre 2022 erano schierati con Di Stefano, Antonella Di Pucchio e Gaetano Ranaldi invece avevano appoggiato Luigi Germani. Nelle scorse settimane c'era stato un incontro nella sede della federazione del partito, alla presenza del segretario Luca Fantini. L'indicazione era stata chiara: deleghe a tutti e quattro i consiglieri. Poi c'è il versante del centrodestra, con Lega e Fratelli d'Italia che all'Upi Lazio non hanno votato per Di Stefano. Il presidente della Provincia più volte ha dato la sensazione di poter coinvolgere tutti i consiglieri provinciali nell'assegnazione delle deleghe. La realtà però è che non procede. Tutto il resto è noia.