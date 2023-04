Sabato prossimo saranno presentate le squadre dei candidati consiglieri delle coalizioni di centrosinistra e Ferentino 2030 a supporto dei candidati a sindaco Alfonso Musa e Piergianni Fiorletta, lunedì toccherà alle due liste di Angelica Schietroma. L'unica candidata a sindaco donna e la più giovane dei quattro aspiranti (Fiorletta, Musa e Fiorini), ha deciso di dare vita alla presentazione in pieno centro della città, a differenza degli altri due suoi colleghi.

Pertanto lunedì 24 aprile la Schietroma presenterà la sua squadra, "Angelica Schietroma Sindaco" e "Fare Futuro", insieme al programma elettorale, a partire dalle 19.30 alla Rotonda del Vascello, luogo di ritrovo dei giovani di Ferentino, nei quali evidentemente ripone fiducia la giovane ex assessore della giunta Pompeo, in vista delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio. La giovane candidata sindaco Angelica Schietroma invita la cittadinanza all'appuntamento.

Il commento

«Sarà anche l'occasione – annuncia Schietroma - per presentare il programma elettorale "Spazio Ferentino" e scambiare pareri e idee con i partecipanti. La nostra è una squadra completa, tante figure diverse che, lavorando sinergicamente, offriranno tutta la loro esperienza professionale e umana al servizio della città e dei cittadini. Vogliamo dare continuità alla nostra amata Ferentino e allo stesso tempo renderla più attrattiva, pulita e sicura, inclusiva e al passo coi tempi. Vi aspetto lunedì 24 aprile per farvi conoscere i miei compagni di viaggio». Non si hanno nuove notizie invece del Psi che appoggia Lorenzo Fiorini. Un'unica lista scende in campo per i socialisti. Essa viene aperta da un volto noto a Ferentino, la professoressa Biancamaria Valeri, già vicesindaco e assessore della città, la quale ha sottolineato che sarà capolista indipendente: «il Psi mi ha onorato della sua fiducia e mi ha inserito come candidato capolista nella sua lista per le amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Ho accettato l'invito dopo una profonda e meditata riflessione».