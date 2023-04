Sabato a Ferentino le due maggiori coalizioni, inteso per numero di liste elettorali al proprio interno, vale a dire Ferentino 2030 per Piergianni Fiorletta e il centrosinistra per Alfonso Musa, presenteranno le proprie squadre (10 liste in due delle 13 complessive). Guarda caso lo stesso giorno e quasi in contemporanea. Una coincidenza o fatto di proposito? Magari per ostacolarsi anche in questo o misurarsi sulla base del pubblico presente? Fatto è che sabato 22 aprile il centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Musa, presenterà la propria squadra all'Hotel Bassetto, alle 17; mentre Ferentino 2030, che appoggia il candidato sindaco Fiorletta, farà la medesima cosa, a partire dalle 16.30, nell'auditorium delle Terme Pompeo, a poche centinaia di metri di distanza. Ed allora si prevede un pomeriggio caldo, anche a livello di traffico automobilistico in quel tratto di Casilina, a parte le centinaia di persone che affolleranno i due locali (è in atto il tam tam di sms-invito verso i cittadini).

Le squadre

Ricordiamo, 6 liste sono in forza alla coalizione civica Ferentino 2030, mentre 4 sono a favore del centrosinistra. Piergianni Fiorletta è sostenuto da Fiorletta Sindaco, Ferentino nel Cuore, Uniti per Ferentino, Raddoppiamo l'impegno, Nuova Ferentino, Enea-Energie Nuove; per Alfonso Musa ci sono Musa Sindaco, Antonio Pompeo per Ferentino, Partito Democratico, Terzo Polo Ferentino sul serio. Sarà sfida nella sfida tra le due alleanze che si guardano in cagnesco, ma attenzione al terzo incomodo. Infatti, seppure con squadre meno numerose al proprio fianco, vanno considerati anche gli altri due aspiranti sindaco, Angelica Schietroma (Fare Futuro) e Lorenzo Fiorini (Psi), perché niente è scontato e l'ultima parola spetta sempre agli elettori. Domani in municipio, ore 9,30, in pubblica adunanza, la commissione elettorale comunale nominerà gli 80 scrutatori da destinare alle 20 sezioni elettorali (20 i presidenti di seggio e 20 i segretari) il 14 e 15 maggio (28 e 29 maggio l'eventuale ballottaggio), in occasione delle amministrative 2023.

Sabato, dunque, la presentazione della squadra Ferentino 2030 per Piergianni Fiorletta e del centrosinistra per Alfonso Musa.