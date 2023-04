Esclusioni di candidati e annullamenti di liste tra distinguo e ricorsi al Tar; e curiosità che cominciano a rendere interessante la sfida elettorale anagnina. La coalizione SiAmoAnagni, con candidato a sindaco Alessandro Cardinali, non ci sta e contro l'esclusione della lista che porta il nome del suo leader ha deciso di presentare ricorso al Tar incaricando l'avvocato Francesco Scalia.

Intanto, come in una sorta di par condicio, alcuni candidati inseriti in lista risultano depennati, qualcuno per propria decisione, altri per carenza di requisiti. Dalla lista del Partito democratico, a sostegno di Luca Santovincenzo, ha deciso di autoescludersi, rinunciando alla candidatura già sottoscritta, il giovane Matteo Colacicchi. Dando prova di sensibilità e di rispetto, sentimenti rari nell'ambiente politico. Matteo, fratello di Donatella, non sapeva che la sorella aveva accettato la candidatura nella lista Cittatrepuntozero a sostegno di Alessandro Cardinali. È bastato un cordiale scambio di idee tra i due i quali, senza alcuna frattura, si sono recati all'ufficio elettorale di via Garibaldi per definire la rinuncia di Matteo.

Dalla lista Anagni Fiorita, del candidato a sindaco Danilo Tuffi, avrebbe chiesto di essere escluso un noto professionista, il quale avrebbe inizialmente accettato l'inserimento del proprio nominativo, salvo doverlo poi rivedere per questioni personali; anche in questo caso senza nulla di eclatante. Idea Anagni, che sostiene il sindaco uscente Daniele Natalia, ha invece dovuto rinunciare alla candidatura di Tommaso Cenciarelli, avvocato, perché consigliere di minoranza a Paliano. Ben diverso il tenore della faida interna alla Lega, il cui portavoce cittadino Giorgia Nobili è candidata come capolista nella lista Per Anagni. Giorgia Nobili non aveva mai nascosto l'insofferenza provata nei confronti del gruppo consiliare e dell'assessore di riferimento Vittorio D'Ercole. Le sue parole: «La distanza che esiste fra quello che questa amministrazione narra e la realtà dei fatti è per me diventata troppa e, pertanto, inaccettabile».