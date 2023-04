«Appare abbastanza singolare la circostanza secondo cui nel 2021 coloro che sono andati a trattare sulle missioni del Pnrr non abbiano inserito la valorizzazione di eccellenze italiane come la moda e il turismo». Così Nicola Ottaviani, parlamentare della Lega, ospite ieri mattina della trasmissione "Coffee Break" de La7, condotta da Andrea Pancani.

Ha spiegato Ottaviani: «In ogni caso, il Governo e la Lega in questi giorni stanno esprimendo un concetto molto semplice: nessuno vuole rimandare indietro i soldi del Pnrr, ma si vuole realizzare una rimodulazione degli obiettivi per spendere le risorse per esigenze reali e concrete del Paese. Chi contrarrebbe un mutuo per acquistare beni o servizi che rimarrebbero inutilizzati, accollandosi al contempo una spesa fissa mensile per rifondere i soldi presi? Il richiamo di questi giorni della Corte dei Conti sulla questione della forestazione è emblematico in questo senso. I giudici contabili hanno detto: avete speso dei soldi non per piantare alberi, ma semi che hanno un costo diverso, per cui, in fase di rendicontazione, potremmo vederci addirittura costretti a restituire risorse. Del monte di fondi che l'Italia percepisce, 122 miliardi sono a prestito, ovvero li dovremo restituire con gli interessi, per questo chiediamo una revisione degli obiettivi per spendere i soldi in maniera oculata e responsabile. In più, il pericolo, evidenziato anche dal ministro Fitto, è che potremmo non riuscire a impegnare i fondi in maniera piena e compiuta per la mancata realizzazione di riforme strutturali che sarebbero state necessarie e che si sarebbero già dovute fare in passato». Sul tema dell'immigrazione Nicola Ottaviani ha rilevato: «Il grande risultato che ad oggi ha ottenuto il governo di centrodestra è stato quello di aver fatto passare il concetto, cosa mai accaduta in passato con altri governi, che i confini non dell'Italia, ma dell'Europa iniziano a Pantelleria».