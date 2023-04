Manca ormai meno di un mese alle amministrative del 14 e 15 maggio e ognuno dei candidati cerca di farsi conoscere come meglio crede. I social sono inondati di messaggi di propaganda di questo o quel candidato, sia a sindaco che a consigliere. Era da aspettarselo, non costa niente.

Nella fattispecie facebook è il terreno più gettonato dall'esercito di aspiranti: messaggini promozionali, ma anche scintille e qualche affronto gratuito. Qualcuno dei protagonisti addirittura annuncia l'abbandono dei social per tornarvi dopo le elezioni.

A Ferentino la sottocommissione elettorale ha ammesso tutte e 13 le liste depositate sabato. Una competizione elettorale particolarmente sentita. È sfida a quattro tra Lorenzo Fiorini (Psi), Piergianni Fiorletta (Ferentino 2030), Alfonso Musa (centrosinistra), Angelica Schietroma (Fare Futuro). Mentre gli aspiranti sono immersi in pieno nella campagna elettorale, la macchina elettorale è in moto a pieni giri.

Il 20 aprile, alle 9.30, è convocata la commissione competente in municipio, in pubblica adunanza, per la nomina degli scrutatori da destinare alle 20 sezioni elettorali, ve le proponiamo con gli indirizzi aggiornati:

sez. 1 Liceo "Martino Filetico" piazza Martino Filetico, sez. 2 plesso scolastico Capoluogo (ex Fracco) via Circonvallazione, sez. 3 Liceo 2Martino Filetico" piazza Filetico, sez. 4 Liceo "Martino Filetico" piazza Filetico, sez. 5 scuola media Giorgi-Fracco via Bartoli, sez. 6 scuola media Giorgi-Fracco via Bartoli, sez. 7 scuola "Don Guanella" via Belvedere, sez. 8 scuola "Salvatori" (ex Colle Silvi) via Casilina, sez. 9 scuola "Salvatori" via Casilina, sez. 10 scuola "Materna Stazione" via Stazione, sez. 11 scuola "Materna Stazione" via Stazione, sez. 12 ex scuola materna "Bagni Roana" via Bagni Roana, sez. 13 scuola "Cartiera-Cameracanne" via Cartiera Quarto, sez. 14 scuola "Simone Cola" via Borsellino (loc. Giardino), sez. 15 scuola "Cartiera-Cameracanne" via Cartiera Quarto, sez. 16 scuola "Simone Cola" via Borsellino (loc. Giardino), sez. 17 scuola "Giovanni Paolo II" via Torre Noverana, sez. 18 scuola "Giovanni Paolo II" via Torre Noverana, sez. 19 scuola "Pasciano" via S. Rocco Montecchie, sez. 20 ex scuola elementare Porciano, Borgata Porciano.