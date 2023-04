Il candidato sindaco di Arpino Gianluca Quadrini questa mattina ha interrogato la commissione elettorale del Comune di Arce. Quadrini ha chiesto verifiche riguardo all'incandidabilità e all'ineleggibilità a sindaco di Arpino dell'onorevole Vittorio Sgarbi, poiché ancora sindaco a Sutri. "La mia presunta ineleggibilità ad Arpino è un falso fatto circolare per creare confusione – ha reso noto Sgarbi – È solo un patetico espediente per confondere gli elettori". Anche la squadra del candidato sindaco Andrea Chietini ha formalizzato richiesta per avviare verifiche in merito all'incadidabilità di Sgarbi.