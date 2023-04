È corsa a tre nel comune di Serrone. Ci riprova Giancarlo Proietto, sindaco uscente con "Uniti per Serrone con Giancarlo Proietto sindaco". In campo anche Antonietta Damizia, ex assessore comunale con la lista "Come te comunità e territorio", e un volto nuovo della politica Francesco Leone con la lista "Per Serrone l'alternativa", ma molto a Serrone anche perché ha fatto parte del consorzio Monte Scalambra. Sono trentasei i candidati alla carica di consigliere comunale.

Cinque anni fa i candidati a sindaco erano due, mentre in questa tornata la sfida è a tre. Come sempre saranno gli elettori e decidere se premiare la maggioranza che ha guidato il paese in questi cinque anni o se invece cambiare. Ora entra nel vivo la campagna elettorale. I tre sfidanti sono pronti a incontrare i cittadini nelle piazze ma "approfitteranno" anche della vetrina social, presentando i loro programmi, la squadra con cui hanno intrapreso la sfida elettorale, per cercare di arrivare il più possibile agli elettori.



