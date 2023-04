Sarà una sfida a due quella per la conquista del governo cittadino ad Amaseno.

Si fronteggiano, ancora una volta, le compagini civiche del sindaco uscente Antonio Como, già al secondo mandato, e del consigliere d'opposizione uscente Ernesto Gerardi. È dal 2013 che i due candidati a sindaco si confrontano ed ha sempre avuto la meglio l'attuale primo cittadino Antonio Como. Questa volta, però, sembra che spirino più forti i venti di cambiamento, almeno ad ascoltare molte voci.

Sta di fatto che Ernesto Gerardi, confermati i suoi consiglieri uscenti, ha rinvigorito la lista, cambiandone anche il nome, non più "Amaseno 2013" ma semplicemente "Amaseno - Ernesto Gerardi Sindaco". Il suo motto, riportato nel logo, "Per aspera ad astra", vuole sottolineare la sua caparbietà, la sua convinzione che attraverso le prove più dure e difficili si possono raggiungere traguardi altissimi.

Dal canto suo, il sindaco Como conta su un gruppo consolidato, con nuovi ingressi, anche se non sono mancate le defezioni. Perde infatti il vicesindaco, Maurizio Fadioni, ritiratosi all'ultimo momento, ma anche un consigliere di punta come Domenico Rinna, allevatore ora candidato tra le fila di Gerardi. Nello stesso tempo, Como è riuscito a portare dalla sua parte uno dei possibili avversari di una terza lista, il dottor Antonello Capua. Un punto di forza in più su cui contare. Una campagna elettorale impegnativa attende ora i candidati per dare al paese il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio.



GUARDA LE LISTE PRESENTATE