Si ripete il duello di cinque anni fa. A Villa Latina il tempo pare si sia fermato: infatti, a contendersi la fascia tricolore saranno di nuovo Luigi Rossi, sindaco uscente, e Luciano Persichini, lo sfidante storico. E anche la tradizione della presentazione delle liste all'ultimo minuto è stata mantenuta.

Le liste saranno Rinascere per Villa Latina che supporta la corsa di Rossi e RipartiAmo Villa Latina, quella che sostiene Persichini.

Il paese ha vissuto gli ultimi cinque anni non senza sussulti, tra alti (pochi) e bassi che hanno caratterizzato lo scorrere del tempo. Ma la tempra di Luigi Rossi e la coesione della sua squadra hanno saputo rintuzzare la malasorte anche se qualche pezzo da novanta della maggioranza uscente non si è ripresentato (Giacomo Rossi).

Luciano Persichini intende partire proprio da qui. Intravede qualche falla nel campo avverso e la squadra messa in campo dovrebbe dare il massimo per sovvertire i pronostici e convincere gli agnonesi: sono solo in nove, basterà?



