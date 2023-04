Gli elettori atinati si recheranno alle urne per scegliere il prossimo sindaco fra tre nomi: Adolfo Valente, sindaco uscente (lista Atina Bene Comune); Pietro Volante (Progetto per Atina) e Aurora Aprile (Atina Futura).

Che la sfida per la conquista della fascia tricolore fosse incanalata verso tre nomi era già noto da qualche giorno, tutte da costruire, invece, erano le liste dei candidati consiglieri.

La lista del sindaco uscente è stata rinnovata, visti gli abbandoni o il cambio di squadra operato da alcuni che si presentarono cinque anni fa tra cui l'attuale presidente del consiglio comunale Paolo Fallena che, proprio due giorni fa, ha annunciato la fine della sua esperienza come amministratore («Tornerò in Fare Verde da dove tutto è cominciato», questo il suo commiato).

A sfidare Valente ci saranno il quasi omonimo Pietro Volante e l'assoluta novità per la corsa a palazzo Ducale rappresentata da una donna: Aurora Aprile.

Pietro Volante, aveva fatto la scelta di candidarsi a sindaco di Atina già a metà gennaio scorso, avendo, quindi, tutto il tempo per ponderare la scelta e vagliare i nomi per costruire la lista dei candidati consiglieri.

Il suo passato contempla molti anni trascorsi come amministratore di Gallinaro dove, per due consiliature consecutive, fu eletto alla carica di sindaco. Ora la sua esperienza vorrebbe riversarla nel comune limitrofo di Atina: «L'impegno della lista Progetto per Atina è rivolto a promuovere il territorio e a migliorare i servizi», ebbe a dire Volante quando fu ormai certa la scelta e l'intenzione.

La sua squadra ospita un attuale consigliere comunale (Quirino Di Paolo) uscito già nell'estate del 2020 dalla maggioranza di Adolfo Valente nella quale fu eletto: un contributo che potrà essere di peso durante la campagna elettorale.

Totalmente nuova, invece, la lista capitanata da Aurora Aprile, Atina Futura. Fino all'ultimo è stata impegnata nella scelta dei candidati consiglieri: «Stiamo lavorando per approntare una lista di qualità e con competenze», questa l'unica dichiarazione che rilasciavano dall'entourage. Leggendo i nomi, è innegabile che la lista è densa di novità e sono tutte da vagliare e valutare.

La sensazione è che le tre liste si presentano al giudizio degli elettori con le migliori intenzioni. Il cambiamento tanto richiesto dai cittadini è alle porte. Dipenderà dal loro voto se lasciarle chiuse o aprirle.



GUARDA LE LISTE PRESENTATE