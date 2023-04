Alla fine sono tre i candidati sindaci nella città di Cicerone. Le carte sono state rimescolate più volte nelle ultime settimane e, tra ripensamenti e fusioni dell'ultima ora, la sintesi è nelle tre liste civiche che ieri mattina sono state presentate in Comune. I 5.300 elettori arpinati dovranno scegliere tra i candidati alla carica di primo cittadino Vittorio Sgarbi, Andrea Chietini e Gianluca Quadrini. "Rinascimento per Arpino" è la lista che vede il sottosegretario alla cultura, consigliere regionale in Lombardia e sindaco uscente di Sutri correre per la carica di sindaco.

In caso di vittoria di Sgarbi, il vicesindaco sarà Massimo Sera, che ha fatto un passo di lato «per amore di Arpino», dato che «un treno così importante non passa due volte».

Oltre al vicesindaco uscente, nella squadra di Sgarbi sono presenti diversi componenti dell'amministrazione uscente guidata dal sindaco Renato Rea: Bruno Biancale, Maria Rosaria Manuel, Giuseppe Fortuna, Stefania Quadrini ed Elvia Puzzuoli. Candidato anche Mauro Visca, marito della consigliera regionale Alessia Savo che ieri era presente all'hotel "Il Cavalier d'Arpino" per la presentazione della lista e dei suoi candidati.

Figlia di una travagliata sintesi, raggiunta solo l'altra notte, tra i progetti politici avviati da Andrea Chietini, presidente del consiglio comunale uscente, e da Niccolò Casinelli, consigliere uscente con delega alla cultura, la lista "Arpino in Comune". Il candidato sindaco è Chietini. «Stanno circolando voci di ogni sorta in merito a ritiri, passi indietro, passi di lato - ha detto Casinelli che nelle scorse settimane aveva annunciato la sua candidatura alla fascia tricolore - "Arpino in Comune" non è niente di tutto ciò, ma è comunanza di visioni e di progetti su cosa serva al paese e su come debba essere realizzato. Con Andrea abbiamo costruito un gruppo forte, preparato e determinato. Contiamo sull'intelligenza e sull'orgoglio degli arpinati. Avrei potuto lanciare nella mischia i miei candidati, ma ho scelto di metterci la faccia perché se Andrea sarà il sindaco allora Niccolò sarà il vicesindaco, ma rigorosamente dal campo».

Da parte sua Chietini ha ringraziato Casinelli per «la generosità e responsabilità dimostrata nel condividere e costruire un progetto amministrativo orientato esclusivamente al futuro di Arpino, al di là di ogni personalismo. Una lista composta da donne e uomini che credono nel pluralismo, consapevoli che da soli si va più veloci, ma insieme si va lontano, dove il dialogo è inteso come mezzo di crescita». Tra i candidati consiglieri a sostegno di Chietini sindaco, anche gli attuali esponenti d'opposizione Rachele Martino e Mauro Iafrate.

"Direzione Arpino" è la lista che sostiene l'elezione a sindaco di Gianluca Quadrini, già consigliere d'opposizione e presidente del consiglio provinciale di Frosinone, che tenta per la quarta volta di centrare la vittoria alle comunali del suo paese. «Un atto dovuto all'intera cittadinanza che ha dovuto in tutti questi anni assistere al lassismo dell'amministrazione attualmente in carica - ha detto Quadrini - Più volte ho sollevato e portato all'attenzione le problematiche che continuamente i cittadini segnalano. Ora è il momento di dire basta alle chiacchiere e di ridare luce ad Arpino.

La nostra sarà una compagine amministrativa seria e propositiva che lavorerà per obiettivi, attenta a tutti i quartieri e le frazioni. La nostra è una lista che riunisce persone di diverse esperienze, professionalità e sensibilità. Abbiamo inoltre il candidato più giovane in Italia, maggiorenne da un mese, e questo è un segnale di rinnovamento.

Siamo e saremo un lista formata da persone coerenti che nulla vogliono avere a che fare con la vecchia amministrazione, che ad oggi risulta spaccata visto che nelle altre due liste che si sono formate ci sono pezzi della stessa maggioranza. Ringrazio i miei sostenitori e gli amici - ha concluso Quadrini - perché sono la mia forza per affrontare le sfide che vedranno Arpino protagonista».



GUARDA LE LISTE PRESENTATE