Alla fine tutto è tornato là dove eravamo partiti, i pezzi del mosaico sono tornati al loro posto naturale e in campo scenderanno tre coalizioni politiche in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio prossimi.

Il sindaco uscente Alioska Baccarini, 51 anni, sposato e padre di una bambina, ancora una volta sarà alla testa della sua lista "Fiuggi Insieme".

Che vede riconfermati in squadra cinque amministratori uscenti: la vice sindaco e assessore alla cultura Marina Tucciarelli, l'assessore ai lavori pubblici Marco Fiorini e quello al bilancio Rachele Ludovici, insieme a loro i consiglieri Gianluca Ludovici e Marco Paris. Rimangono fuori l'ex assessore al turismo Simona Girolami e la consigliera Simona D'Adamio, che già da qualche mese avevano abbandonato la maggioranza.

Assente dalla competizione anche il presidente del consiglio comunale uscente Nicola Della Morte. In questo caso però la scelta è dovuta alla indisponibilità oggettiva legata alla professione. Rimane comunque convinto sostenitore della "Fiuggi Insieme" come da lui stesso dichiarato.

A provare ad ostacolare i loro obiettivi, la coalizione civica "Scelgo Fiuggi" guidata dal segretario cittadino del Pd Alberto Festa, 47 anni, impiegato al Comune di Roma, sposato e padre di una bambina. «Sono molto soddisfatto e onorato di poter guidare una lista ricca di competenze alle prossime elezioni comunali, un appuntamento decisivo per il futuro di Fiuggi - ha detto festa - Questo è un punto di partenza, un percorso che tiene conto di tante sensibilità che andremo a rappresentare.

Non mi riferisco solo ai candidati consiglieri, che ringrazio, ma anche a pezzi interi di questa città e del sistema socio economico che chiedono con forza una prospettiva alternativa a quella di questa amministrazione chiusa in se stessa e che ha, di fatto, azzerato la partecipazione. Ci rivolgiamo anche a quanti non hanno espresso il loro voto nelle ultime tornate, evidentemente non affezionati al modo di governare la comunità che vogliamo rappresentare. Abbiamo definito un programma che descrive ciò che vogliamo realizzare, dalla parte delle persone, perché Fiuggi merita maggiore attenzione».

A sfidare Baccarini e Festa ci sarà Marco Risica, 70 anni, sposato e padre di tre figli, candidato sindaco della lista Pci: «Il nostro obiettivo - ha spiegato - è quello di riportare l'attenzione sugli interessi reali delle persone, il lavoro, l'ambiente valorizzando ancora di più Fiuggi per quella che è la sua vocazione principale di grande centro turistico nell'accoglienza. Visto poi che numerose strutture alberghiere non sono più utilizzate, riteniamo giusto riconvertirle in appartamenti per aumentare il numero delle persone residenti».

Delle tre liste ai nastri di partenza, soltanto quella di Baccarini conta 16 candidati, le altre due si sono fermate alla soglia minima di 12, oltre ai rispettivi candidati sindaci.



GUARDA LE LISTE PRESENTATE