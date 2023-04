Il dado è tratto. Sono ufficialmente 4 i candidati in corsa per la carica di sindaco a Boville Ernica. Ieri mattina, la chiusura ufficiale dei termini per presentare le liste nel palazzo comunale. Fuori dai giochi per questa tornata, Marta Diana che era stata inserita tra i papabili cinque competitor.

A vele spiegate, il sindaco uscente Enzo Perciballi che prosegue il suo viaggio amministrativo con la lista "Tu Protagonista". Accanto a lui, confermata tutta la cordata uscente degli 8 già in consiglio e una chiusura del cerchio dei 12 nomi senza sorprese. Fila serrate per una maggioranza che punta alla riconferma, attestazione non solo di fiducia ma anche feedback di quanto portato a casa in questi quinquennio al timone.

Con il contrassegno "Per Boville al servizio di tutti", pronto al mese di campagna elettorale anche Franco Di Mario, considerato dai più il "fuorisede" di queste elezioni. La sua lista non ha raggiunto la quota dei 12 candidati ma si è arrestata sulla soglia dei 10, sufficienti comunque per depositare la candidatura. Che questa scesa in campo possa essere l'ago della bilancia per gli altri concorrenti? La risposta arriverà dopo il 15 maggio.

La minoranza uscente vede spacchettato quello che fino a dicembre è stato un solo gruppo consiliare.

A tentare nuovamente la volata, dopo il secondo posto del 2018, Domenico Di Cosimo che rilancia in questa nuova tornata con il sostegno esterno, non certo di poco conto, del già sindaco Piero Fabrizi. Il suo simbolo richiama a pieno titolo quello precedente ma con una variazione nella nomenclatura divenuta "Insieme per il Bene Comune".

Stefania Venditti correrà per la carica di sindaco con una squadra costruita da zero sulla base di un nuovo progetto politico e un simbolo e un claim tutti suoi, "Adesso Boville". Risolti in nulla di fatto i rumors che nelle ultime settimane avevano dato per conclusi accordi insoliti, migrazioni di gruppi e candidati. Sfumati anche i vari spot lanciati via social nei mesi che hanno preceduto la deposizione delle liste elettorali.

La profilazione dei candidati per la carica di sindaco ricalca quella già attualmente presente in consiglio nelle persone di Enzo Perciballi, Memmo Di Cosimo e Stefania Venditti con il plus di Franco Di Mario. Cinque anni fa, 1766 voti bastarono ad Enzo Perciballi per indossare la fascia tricolore ma in quell'appuntamento elettorale i candidati erano ben sette; un numero tale di liste da spacchettare e non poco i consensi. Sarà interessante scoprire dove confluiranno i consensi di chi in questa ultima consiliatura ha ricoperto un ruolo politico, come appunto quelli di Marta Diana e Renato Genovesi.



