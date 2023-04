Sono tre le liste in lizza che si sfideranno per le amministrative di maggio a Pico.

Tre civiche di cui due guidate da donne, già protagoniste dello scenario politico locale. Il sindaco uscente Ornella Carnevale è a capo della lista "Unione Cittadina"; quindi le altre due formazioni in lizza sono "Rinnovamento per Pico" con Rossana Carnevale sindaco e "Uniamo Pico - Pier Luigi sindaco" che ha come candidato alla poltrona di primo cittadino Pier Luigi Lepore.

Quindi, due donne e un uomo si sfidano per guidare il Comune di Pico. Il sindaco uscente Ornella Carnevale ha rinnovato la sua squadra, mantenendo solo due "vecchi" esponenti: per il resto nuovi volti, energie rinnovate e ambiziosi progetti all'insegna della continuità, ma rafforzata da valori aggiunti.

La giovane Rossana Carnevale, nei giorni scorsi ha pubblicato per prima sui social il simbolo della lista, annunciando il suo impegno alla guida del paese. La sua parola d'ordine è "rinnovamento", dunque la giovane Carnevale è a capo di una squadra nuova, costituita proprio per voltare pagina a Pico e rilanciare il territorio secondo metodi innovativi.

In ultimo è sceso in campo l'ingegner Lepore, che da tempo si vociferava stesse lavorando a un progetto politico. Candidato per la prima volta a Pico, ha aggregato una squadra forte dell'esperienza di alcuni elementi e interessante per la presenza di volti nuovi. La denominazione della lista fa riferimento proprio a questo connubio fra esperienza e novità. L'obiettivo della civica è far ripartire Pico, fermo da anni.

Va rilevato che fino all'ultima ora prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, c'è stato grande fervore in paese: incontri, confronti, accordi sfumati e delle quattro-cinque formazioni che dovevano scendere in campo, ne sono state presentate ufficialmente tre. La campagna elettorale, pertanto, si annuncia vivace. L'elettorato potrà scegliere tra la continuità e le novità, tra l'esperienza di chi ha già amministrato il paese e i volti nuovi, valutando le tre diverse proposte politico-amministrative delle liste in gara.



