Una sfida molto particolare quella che animerà Villa Santa Lucia in queste quattro settimane. A contendersi la fascia tricolore, infatti, saranno due aspiranti che nel corso di questi anni hanno lavorato fianco a fianco: Giuseppe La Marra - per la lista "Progetto per Villa Santa Lucia" - consigliere comunale dell'amministrazione del sindaco uscente, Antonio Iannarelli - nuovamente in corsa per la carica di consigliere - ; ed Orazio Capraro - per la lista "Villa nel cuore" -, tecnico comunale proprio del piccolo borgo cassinate, candidato contro la maggioranza uscente dopo alcune frizioni nate negli ultimi mesi.

«Siamo felici di ripartire con questa squadra rinnovata, che presenta persone di grande esperienza e si arricchisce di candidati nuovi ma con un grande bagaglio di capacità e voglia di fare», afferma La Marra. «Siamo molto attenti all'interesse del paese e pensiamo di poter fare del bene», aggiunge. Capraro, da parte sua, dichiara: «Abbiamo un bel programma per il paese e lo presenteremo nei prossimi giorni».



