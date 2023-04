Grande fermento in paese in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi, quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il sindaco.

Si voterà in due giornate: domenica 14 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15 nell'unico seggio allestito presso la scuola elementare di via della Variola. Filettino, con i suoi 517 abitanti, è il paese più piccolo dei 14 interessati da questa tornata elettorale.

A contendersi la fascia di primo cittadino del paese più a nord della Ciociaria saranno ben sette candidati.

Due quelli espressione del territorio: Massimo Terrinoni (Tre Torri), avvocato di Fiuggi, già consigliere comunale della cittadina termale e consigliere provinciale; Paolo De Meis (Naturalmente Insieme per Filettino), già sindaco di Capistrello e di Fiuggi nel quinquennio 2013-2018, medico chirurgo residente a Capistrello (L'Aquila).

A queste due liste se ne sono aggiunte altre cinque, composte per lo più da militari o espressione di movimenti nazionali. I candidati sindaco sono: Monica Persiani (Italia dei Diritti); Luca Saturnini (Progetto Popolare); Sergio Cesario (Noi Patrioti), Mirko Forlini (Alternativa Verde), Antonietta Carusone (Per Filettino Carusone Sindaco L'alternativa).

Non sarà della partita il sindaco uscente Gianni Taurisano che ha amministrato il comune negli ultimi cinque anni.

A decretare il nuovo sindaco di Filettino e il nuovo consiglio comunale saranno 461 elettori aventi diritto: 204 femmine e 257 maschi, di cui elettori sei elettori all'estero maschi e una femmina.

Una tornata elettorale importante per il paese e per il suo futuro, soprattutto per l'aspetto turistico. Lo sci d'inverno a Campo Staffi e gli oltre 15.000 residenti d'estate sono un potenziale enorme ancora da sfruttare a pieno.



GUARDA LE LISTE PRESENTATE