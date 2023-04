Civiche e partiti politici a Ferentino ieri hanno depositato le liste dei propri candidati alla segreteria generale del Comune. Ieri stesso la documentazione andava analizzata dalla subcommissione prefettizia per la convalida e l'ammissione alle elezioni del 14 e 15 maggio. Da oggi viene lanciato lo sprint finale. Il 15 maggio a sera la città di Ferentino conoscerà il proprio destino. Saprà se avrà avuto al primo turno il nuovo primo cittadino che poi formerà l'amministrazione, oppure se ci sarà bisogno del ballottaggio il 28 e 29 maggio.

Il nuovo sindaco di Ferentino, questo è certo, sarà uno tra Lorenzo Fiorini, Piergianni Fiorletta, Alfonso Musa, Angelica Schietroma. Che dire invece dei candidati alla carica di consigliere? Alcuni nomi erano scontati, tanti altri sconosciuti ai più. Liste infarcite di giovani, ragazzi e ragazze che vogliono mettersi in gioco e lavorare per il bene della propria città. C'era curiosità di scoprire alcune liste in particolare.

Per esempio tra i candidati del Pd per Musa, affiorano alcune figure già note: capolista è Fabio Magliocchetti, già vicesindaco e assessore comunale, inoltre Marco Maddalena, Mariano Pennacchia e Stefania Timi, ex consiglieri comunali; nella lista Fiorletta Sindaco per Fiorletta, spiccano Gianni Bernardini e Pierina Dominici, ex consiglieri; la lista di Antonio Pompeo per Musa, viene aperta dall'ex sindaco naturalmente e fa emergere subito dopo Pompeo, Stefano Zaccari, Italo Bruni, Francesca Collalti, fedelissima di Pompeo, e Marzia Rotella figlia del compianto Ugo scomparso non molto tempo fa, stratega delle campagne elettorali; nella squadra Musa Sindaco per Musa, si segnalano Giancarlo Lanzi e Lucia Di Torrice, i due hanno giurato fedeltà a Pompeo, entrambi componenti dell'ultima amministrazione, il primo consigliere, l'altra vicesindaco subentrata a Vittori.

Quest'ultimo ha dichiarato guerra a Pompeo schierandosi con Fiorletta. Nelle due liste di Angelica Schietroma vi sono tanti volti giovani e neofiti, a parte Alessandro Cellitti, ex consigliere, che apre la lista di Fare Futuro; a capo dei candidati del Psi si segnala Biancamaria Valeri, ex vicesindaco che partecipa da indipendente a sostegno di Lorenzo Fiorini, destando un po' di clamore forse perché inaspettata la nuova scesa in campo;

Ferentino nel Cuore mostra capolista Luigi Vittori l'ex vicesindaco destituito da Pompeo; subito dopo troviamo un altro volto noto, Franco Martini, ex assessore di lungo corso di Pompeo, prima vicino al Pd oggi chissà. Nella stessa lista si nota Angelo Picchi anche lui ex consigliere del governo Pompeo, una squadra solida quella di Vittori; volti noti anche nella Nuova Ferentino a sostegno di Fiorletta: leggasi Claudio Pizzotti ex presidente del consiglio comunale del governo Pompeo, Maurizio Berretta ex consigliere comunale Lega nell'ultima amministrazione; Raddoppiamo l'impegno per Fiorletta schiera diversi pezzi forti ex centrodestra, con in cima Luca Zaccari ex consigliere comunale Lega nell'amministrazione Pompeo; Enea viene aperta da Alessandro Rea ex consigliere della gestione Pompeo;

c'è anche il "Terzo Polo Ferentino sul serio" per Musa, lista dei giovani. (Il resto dei candidati è riportato al completo nell'inserto dell'edizione odierna del giornale). Non c'è dubbio, si tratta di una bella responsabilità entrare a far parte del governo cittadino che in tanti anni di storia, ha fatto registrare grandi nomi della politica ferentinate e non solo, ma quando la politica era con la P maiuscola.

È cosa giusta ricordare i tanti sindaci di Ferentino, tornando indietro negli anni, partendo dal 1944, quando si alternarono i sindaci Ambrogio Galassi, Giuseppe Scala, Luigi D'Arci. Dal 1946 i primi sindaci eletti dal consiglio comunale: Francesco Pompeo, Edoardo Bottini, Aldo Di Tomassi, Salvatore Chimienti, Enrico Bruscoli, di nuovo Bottini, Salvatore Portelli, Marco Coppotelli, Luigi Bernola, di nuovo Coppotelli, Carlo Valeri, Luigi Di Legge, Francesco Gargani, Mario Ruggeri, Luigi Martini, ancora Gargani; nel 1983 Martini e Gargani, di nuovo Gargani, Giacinto Scalia, Gargani; dal 1993 i sindaci eletti a suffragio universale: Fabio Schietroma, 1996 Francesco Scalia, 2001 Roberto Valeri, 2003 Piergianni Fiorletta, 2008 Piergianni Fiorletta, 2013 Antonio Pompeo, 2018 Antonio Pompeo, 2023?



GUARDA LE LISTE PRESENTATE