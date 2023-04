Una sessione di bilancio mai così importante e impegnativa. Peraltro sullo sfondo di un dibattito politico acceso al Comune di Frosinone. Nei giorni scorsi il botta e risposta al vetriolo tra gli ex sindaci Domenico Marzi e Nicola Ottaviani, quindi l'intervento dell'assessore Adriano Piacentini. Tema del contendere: i debiti fuori bilancio. E non solo.

Verranno fissate due sedute ordinarie dell'aula, una per l'approvazione del consuntivo, l'altra dedicata invece al documento contabile di previsione. Le convocazioni verranno diramate la prossima settimana, dopo la riunione della conferenza dei capigruppo. Con ogni probabilità il 27 aprile ci sarà la seduta sul consuntivo.

Mentre per il bilancio di previsione se ne parlerà i primi giorni di maggio. Dicevamo del dibattito sul tema della Monti Lepini, che ha fatto capire a tutti quanto sarà incandescente il clima politico in aula. Il sindaco Riccardo Mastrangeli si aspetta una coalizione di maggioranza a ranghi compatti.

Le opposizioni sono pronte a dare battaglia.

Domenico Marzi, consigliere comunale della lista civica che porta il suo nome, ha detto a proposito della Monti Lepini: «Confermo per intero e nei dettagli la mia posizione. Si possono fare tutte le dichiarazioni e le ricostruzioni che si vogliono, ma resta il fatto che parliamo di un debito fuori bilancio ascrivibile alla giunta Ottaviani.

Per il sottoscritto l'errore è stato quello di andare alla rescissione del contratto. Dico questo perché per anni sia Nicola Ottaviani che Riccardo Mastrangeli non hanno fatto altro che sottolineare i debiti fuori bilancio delle Amministrazioni di centrosinistra. Su questo argomento ci sono stati due giudizi. Il risultato è che allo stato il Comune capoluogo è soccombente. Questi sono i fatti. Il resto, mi riferisco in particolare alle polemiche, non mi interessano. Un'ultima cosa: la prescrizione è prevista dal nostro sistema giuridico. Non è che va bene se riguarda la propria parte politica e va male se invece riguarda gli avversari. La cultura giuridica è una cosa seria».

Nicola Ottaviani, ex primo cittadino e adesso deputato della Lega, ha rilevato: «In questi giorni stiamo assistendo alla fiera delle banalità da parte di chi conosce bene la vicenda della Monti Lepini. Accanto alla sentenza di prescrizione, e non di assoluzione, per i reati di corruzione e di turbativa d'asta, sono state emesse infatti due sentenze da parte del giudice civile che ha riconosciuto soltanto una parte delle pretese avanzate. In definitiva, a fronte di un ammontare di circa 20 milioni di euro richiesti, nelle due citazioni, sono stati liquidati nelle due sentenze soltanto importi di 5 milioni di euro, a dimostrazione del fatto che il Comune di Frosinone aveva fatto bene a chiedere la verifica delle carte e delle pretese, perché i soldi pubblici sono dei cittadini e vanno amministrati con prudenza ed oculatezza».

L'assessore Adriano Piacentini ha rilevato fra l'altro: «La questione della Monti Lepini, infatti, pesa e peserà nei prossimi bilanci dell'ente, oggetto di particolare attenzione da parte della Corte dei Conti che, a seguito dell'audizione, ci fornirà le necessarie indicazioni sulla sostenibilità finanziaria della spesa e dei debiti fuori bilancio. In altri termini, i sacrifici non sono terminati, nonostante una oculata gestione e il fardello dei debiti accumulati e già oggetto del piano di riequilibrio, ricordando ai cittadini che il ricorso all'anticipazione di liquidità ha permesso di pagare tutti i debiti con una spesa dell'ente di circa 900.000 euro ogni anno dal 2013, oltre al costo gravato sulla comunità del passaggio alla contabilità armonizzata che costerà circa 918.000 euro all'anno, a partire dal 2014».