Cicerone, Gaio Mario, Caravaggio. Per Vittorio Sgarbi la candidatura a sindaco di Arpino è anche un "richiamo della foresta" che profuma di arte, di storia e di cultura. Ma non soltanto. Ha detto Sgarbi: «Ho scelto di candidarmi sindaco di Arpino per i tesori d'arte che custodisce e che in pochi conoscono. Ma anche per la qualità della vita in questo splendido centro e per il calore con cui sono stato accolto: mi ha fatto sentire subito uno del posto». Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi è primo cittadino uscente di Sutri. Ma pure consigliere regionale della Lombardia, prosindaco di Urbino, assessore alla "bellezza" del Comune di Viterbo e tanto altro ancora. Critico d'arte ma anche saggista, politico e personaggio televisivo: definire Vittorio Sgarbi è impossibile. È Vittorio Sgarbi. Punto. Divisivo al massimo: o si ama o si odia. Tertium non datur.

Allora Sgarbi, lei con la politica locale ha un "feeling" da sempre, ma negli ultimi anni ha... accelerato. Quando ha fatto questa scelta?

«Nel marzo del 2018. Quando in Parlamento ho visto l'ingresso massiccio del Movimento Cinque Stelle. Mi fu subito chiaro che la politica avrebbe vissuto una stagione difficile, di decadenza. E infatti sono arrivati i tagli del numero dei parlamentari e una serie di misure alimentate dalla pura demagogia. In un clima di sudditanza (per me inspiegabile) delle altre forze politiche. In quel momento mi sono detto: ma perché bisogna subire tutto questo da parte di gente che non ha nulla da dire e da fare? Meglio la politica locale».

E si candidò sindaco a Sutri.

«Per la verità c'erano quattro Comuni ai quali guardavo con attenzione. Poi la scelta si ridusse a due: Sutri e Arpino. La fascinazione della Tuscia fu prevalente in quel momento. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi anni. Il resto della storia la conoscete. Potevo ricandidarmi a Sutri, avrei rivinto senza problemi. Ma candidarmi di nuovo avrebbe significato entrare in rotta di collisione con il Governo del quale faccio parte. Arpino è sempre stata nel mio cuore e nelle mie corde. Diciamo che ho colto la palla al balzo. La città mi ha colpito molto: pulita, ordinata, culturalmente reattiva, viva. C'è il clima giusto».

Cosa non ha funzionato a Sutri?

«Dal punto di vista amministrativo abbiamo fatto benissimo. Prima del 2018 la città era nell'oblio totale. Il livello culturale che siamo stati capaci di portare è irripetibile. Penso anche all'aspetto del turismo. Sul piano politico ad un certo punto il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini mi ha confermato quello che era già chiaro e cioè che il loro candidato a sindaco era Matteo Amori, già vicino a CasaPound. Ho scritto a Giorgia Meloni, la quale mi ha risposto che lei aveva la stessa posizione di Trancassini. A quel punto il ragionamento è stato il seguente: se per amministrare uno dei gioielli della via Francigena FdI sceglie Amori invece di continuare l'esperienza iniziata dal sottoscritto, problemi loro. E siccome sono Sottosegretario del Governo guidato da Giorgia Meloni, ho preferito non alimentare tensioni. Sarebbe stata una contraddizione enorme candidarmi nel momento in cui il partito della presidente del consiglio di un Governo del quale faccio parte decide di puntare su una persona diversa».

Deluso?

«Ma si figuri. Resteranno delusi loro. Soprattutto i cittadini. Contenti loro. Ad Arpino mi candido con entusiasmo e passione: le chiese, i palazzi, l'urbanistica e l'architettura della città sono un biglietto da visita straordinario. Sono certo che si determinerà un legame fantastico con la cittadinanza. Cosa che non si è verificata altrove. Ad Arpino avevo dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di assessore alla cultura, poi la situazione è cambiata e... ho colto l'attimo. Dentro di me ho sempre voluto candidarmi sindaco della città che ha dato i natali a Cicerone».

A proposito di Cicerone, cosa si sente di promettere nel caso venisse eletto sindaco di Arpino?

«Vuole dire "quando sarò eletto sindaco di Arpino". Intanto il Certamen, evento conosciuto in tutta Europa. La manifestazione sarà potenziata e posso assicurare che verranno tutti: ministri, studiosi, professori. Tutti. È mia intenzione realizzare una Scuola di retorica e di eloquenza per politici. Nel paese di Cicerone. Ci riusciremo, vedo tutte le premesse giuste. Ad Arpino si respira intensità».

Troverà il tempo per fare il sindaco? E come intende procedere?

«Mi occuperò di straordinaria amministrazione. Tutta la parte ordinaria (fondamentale) la svolgerà Massimo Sera, che ringrazio. Ripeto: Arpino mi affascina e giocherò una partita diversa. Darò atti di indirizzo, sui quali poter "costruire" senza affanno. Arriveranno risorse, opportunità e popolarità».

Quanto ha pesato nella sua scelta la predilezione per un pittore come Caravaggio? Di più: cosa rappresenta per lei Caravaggio?

«Tutti sanno che Caravaggio è il mio artista preferito. È stato il Pasolini del suo tempo. Caravaggio ha scelto provocatoriamente i suoi soggetti, sapendo bene di mettere in crisi non solo i valori tradizionali dell'arte, ma anche quelli della morale e della religione. È stato un combattente, un eroe del suo tempo. E non solo. Ha affinato la sua arte nella bottega del maestro Giuseppe Cesari, detto il "Cavalier d'Arpino". È evidente che tutto questo determina entusiasmo».

C'è chi l'accusa di fare collezione di incarichi, sovrapponendo ruoli nazionali e locali.

«Intanto per essere eletto sindaco occorrono i voti dei cittadini e bisogna mettersi in gioco. Io lo faccio da sempre. Non ci sono incompatibilità. E soprattutto il ragionamento va ribaltato. È vero il contrario: ricoprire il ruolo di amministratore locale farebbe bene a tanti parlamentari, che non conoscono il Paese reale. In secondo luogo in questo modo c'è la possibilità di mettersi davvero al servizio delle comunità locali. Infine, si determinano pure dei risparmi della spesa pubblica. Consiglio a tutti di fare il sindaco. Prima devono essere eletti però».

Fascismo e antifascismo: non si parla d'altro.

«Oggi la più grande antifascista è Giorgia Meloni. Intanto il fascismo è... quando c'è. In questo periodo storico se parli di regime e di fascismo pensi a Putin. E Giorgia Meloni è tra i leader occidentali che maggiormente si oppongono a Putin. Per il resto sento la solita retorica ipocrita e vuota. Con manifestazioni definite fasciste che francamente sono invece comiche. Meglio, macchiettistiche».

Quale frase per la campagna elettorale da candidato sindaco di Arpino?

«Quando sono stato sindaco di Salemi venne pubblicato un libro dal titolo "Ritratto di paese: Salemi da Cicerone a Sgarbi". Adesso lo slogan potrebbe essere "da Sgarbi a Cicerone". Perché riporterò l'amore per il latino, ma anche per la lingua italiana (penso ad eventi ai quali vorrei invitare Fabio Rampelli). Metteremo la cultura al centro: da Dante a Cicerone. E ribadisco: l'obiettivo è una Scuola di Oratoria per politici. Mi sento carico di entusiasmo e di passione politica».

Lei ha detto: "La passione è uno strumento di difesa della ragione. Perché non basta avere ragione: bisogna anche, appassionatamente, difenderla".

«Appunto».