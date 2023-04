"Aquino nel cuore" continua la sua avventura: la lista che per dieci anni ha governato la città si presenta ai concittadini per chiedere, ancora una volta, la loro fiducia. Stesso nome, stesso simbolo, ma un candidato sindaco diverso: le amministrative del 14 e 15 maggio 2023 segnano infatti il passaggio di testimone tra il primo cittadino uscente, Libero Mazzaroppi, ed il nuovo candidato sindaco, Carlo Risi, che nelle due consiliature ha ricoperto il ruolo di vicesindaco.

La lista sarà consegnata sabato a mezzogiorno, mentre la presentazione dei candidati avverrà domenica, alle 18 nella sala consiliare "Sassoli". «Una squadra che, con dei nuovi qualificati innesti - spiega il candidato Risi - vuole continuare sulla strada solcata in questi dieci anni, fatta di concretezza, lavoro per il territorio, progetti realizzati, impegno costante, competenza e serietà. Sono queste le caratteristiche che per ben due volte hanno permesso a questa compagine di ricevere la fiducia degli elettori che l'hanno scelta per guidare il Comune».

Con gli stessi principi, con la stessa trasparenza, con la passione e l'amore per la città che hanno sempre animato questo gruppo, "Aquino nel cuore" punta al tris. Nella squadra oltre a Libero Mazzaroppi confermati gli assessori uscenti Andrea Capraro, Maria Rita Scappaticci e Rossella Di Nardi, il presidente del consiglio Maurizio Gabriele e i consiglieri comunali Gianluca Pellegrini, Maria Antonietta Di Brango. Le new entry sono Maria Giovanna Iadecola, Davide Mattia Marco Gerardi, Paola Quagliozzi e Maria Cristina Iannone.

Il candidato sindaco Carlo Risi, nel raccogliere il testimone che gli verrà consegnato, ha spiegato le motivazioni di questa scelta: «Vogliamo dare continuità al buon governo di questa città, continuare a far crescere la nostra Aquino, per renderla ancora più bella ed attrattiva, per non mandare disperso quel patrimonio che in questi anni, con il sindaco Libero Mazzaroppi, abbiamo costruito pian piano, con opere pubbliche, iniziative culturali, attenzione alle fasce più deboli. Abbiamo tanto da raccontarvi, ma abbiamo ancora altro da fare. Sono certo che ci riusciremo, con questo fantastico gruppo di uomini e donne, e soprattutto di giovani, che sono animati da un grande entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi per il bene comune. Vi aspettiamo allora domenica alle 18: la prima tappa di una campagna elettorale che ci accingiamo a vivere con forza ed emozione».