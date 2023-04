«Avrò il sostegno di tutto il centrodestra, con i simboli dei partiti sulla scheda, accanto al mio nome. È motivo di orgoglio». Daniele Natalia, sindaco di Anagni, punta al bis. Spiega: «Mi sosterranno sette liste, quattro delle quali civiche». Le altre sono quelle di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ad Anagni sarà una competizione elettorale avvincente e dai toni forti. Oltre a Natalia, sono già in campo Alessandro Cardinali e Luca Santovincenzo. Il primo guiderà una coalizione ampia dal profilo civico. Avrà il sostegno, tra gli altri, di Francesco De Angelis, leader di Pensare Democratico, la corrente maggioritaria del Pd. Uno schema già sperimentato alle provinciali del dicembre 2021, quando si votò per eleggere i 12 consiglieri. Alessandro Cardinali si presentò nel Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, che lo appoggia anche nella corsa alla fascia tricolore della città dei Papi. Naturalmente il contesto è diverso: alla provinciali votano gli addetti ai lavori (sindaci e consiglieri), mentre alle comunali alle urne vanno i cittadini. Ad Anagni è in corsa anche Luca Santovincenzo, intenzionato a dire la sua fino in fondo. Accanto al suo nome ci sarà altresì il simbolo del Pd.

Quindi Franco Fiorito: l'ex capogruppo regionale del Popolo delle Libertà da mesi è impegnato a costruire una coalizione con la quale punta al rientro da protagonista sulla scena politica. Ad Anagni è già stato primo cittadino. Il punto fondamentale però riguarda proprio la candidatura a sindaco. Franco Fiorito è intenzionato a concorrere in prima persona. Ma fin quando non ci sarà l'ufficializzazione resta l'ipotesi di una designazione diversa. Con un cambio di ruolo in corsa: da centravanti a regista, oppure allenatore. Situazione completamente diversa a Ferentino. L'ex sindaco Piergianni Fiorletta è alla testa di un'alleanza vasta, nella quale ci sono candidati al consiglio comunale riconducibili a Pensare Democratico di De Angelis, ma pure esponenti importanti della Lega. Come Luca Zaccari e Maurizio Berretta. Mentre Antonio Pompeo, già vicepresidente della Provincia oltre che sindaco della città gigliata, ha lanciato la candidatura a sindaco di Alfonso Musa. C'è quindi Angelica Schietroma, che sta facendo una campagna elettorale di grande presenza sul territorio. Quartiere per quartiere. C'è quindi Lorenzo Fiorini, candidato sindaco del Partito Socialista Italiano.

Sono quattordici i Comuni della provincia di Frosinone al voto: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia. Primo turno il 14 e 15 maggio. Gli unici due centri con oltre 15.000 abitanti sono Anagni e Ferentino: se nessuno dei candidati a sindaco raggiungerà il 50% più uno dei voti al primo turno, sarà necessario il ballottaggio quattordici giorni dopo, il 28 e 29 maggio. Il 14 maggio si vota dalle 7 alle 23. Mentre il 15 dalle 7 alle 15. Lo spoglio seguirà subito dopo. La presentazione delle candidature e delle liste è fissata per domani, venerdì 14 (dalle 8 alle 20), e sabato 15 aprile (dalle 8 alle 12). Mancano due giorni, quarantotto ore alla prima prova del nove. Perché le candidature a sindaco, la composizione delle liste e i confini delle coalizioni diranno come si snoderanno le sfide. Perché alla fine conterà soltanto vincere. Nessuno si accontenta di partecipare.