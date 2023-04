Capolista a sorpresa per il Psi alle prossime elezioni comunali. È la professoressa Biancamaria Valeri, ex amministratrice della città gigliata, in passato vicesindaco e assessore comunale. Si candida come indipendente: «La democrazia è offerta di alternativa, la mia è una partecipazione morale. Agli elettori ed elettrici la libera scelta».

In merito alla campagna elettorale in atto, la Valeri spiega con la consueta correttezza e serietà: «Ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni politiche, le proprie finalità, il proprio credo, le proprie scelte. A ciascuno auguro la possibilità di vedere realizzati i propri progetti. Per me la democrazia è offrire alternative all'elettorato, poi la parola e la scelta passano nelle deliberazioni che assumeranno in coscienza gli elettori. Questa convinzione mi nasce nel profondo dall'educazione familiare ricevuta. Se qualcuno – assicura - pensa che questo nuovo impegno mi allontanerà dal mio lavoro culturale, che è la mia vita, si sbaglia di grosso. Non potrò mai abbandonare la cultura. Anche se un eventuale impegno amministrativo, dovrà necessariamente vedere in me un interesse a 360° e non settoriale».

Professoressa Valeri, come fare brillare Ferentino in ambito storico-culturale-turistico? «Per il momento rispondere su tale impegno strutturale penso sia prematuro. Ci vuole un lavoro d'équipe, che veda impiegate molte professionalità e diversificate. Bisognerà attendere comunque l'esito della competizione elettorale, per poter rispondere doviziosamente al quesito». C'è entusiasmo nel Psi; i socialisti schierano una propria lista (top secret, Valeri a parte) nella competizione elettorale del 14 e 15 maggio (eventuale ballottaggio 28 e 29 maggio), in appoggio al candidato sindaco Lorenzo Fiorini. Oltre a lui presenteranno la candidatura a sindaco Piergianni Fiorletta ("Ferentino 2030", liste 6), Alfonso Musa (centrosinistra, liste 4), Angelica Schietroma ("Fare Futuro", liste 2). Quattro aspiranti a sindaco per 13 liste in campo.