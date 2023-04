Rinnovata la segreteria dei Giovani democratici di Frosinone, con le nomine di Ludovica Palmieri, Riccardo Petrillo, Andrea Valenti Martinez, Marco Tallini, Mario De Cunto, Giorgia Benacquista, Camilla Volante, Dora Cardile e Nico Frioni. A loro le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte della consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Sara Battisti e del segretario provinciale del partito Luca Fantini.

«Queste nomine rappresentano una bellissima notizia per il nostro partito – ha commentato Battisti – Sono molto felice della nuova squadra che accompagnerà il segretario Massimiliano Iula, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo. Giovani preparati, appassionati, che animano la nostra comunità, portando avanti grandi battaglie con impegno e coraggio. Abbiamo sfide – ha continuato – cui dobbiamo far fronte nei prossimi anni per rappresentare al meglio le generazioni dell'oggi e quelle del domani: occupazione di qualità, risposte vere sul cambiamento climatico, diritto allo studio, lotta alle disuguaglianze, tutela dei diritti sociali e civili. Tematiche che la destra sta dimenticando. Sono orgogliosa dei nostri giovani, della loro passione, della loro voglia di offrire un contributo concreto per il cambiamento. Sarò sempre disponibile al dialogo e al confronto su ogni tematica – ha concluso – certa che continueremo a fare un grande lavoro insieme».

«Voglio rivolgere il mio in bocca al lupo e i migliori auguri di buon lavoro alla nuova segreteria provinciale dei Giovani democratici – ha detto Luca Fantini – In questi anni hanno svolto un lavoro straordinario per il quale non smetterò mai di ringraziarli. Mi riferisco, in particolare, alle campagne elettorali che abbiamo vissuto fianco a fianco, sia in quella delle politiche che in quella delle regionali, nelle quali hanno svolto un ruolo molto importante. Sono stati parte attiva del dibattito congressuale e hanno portato un contributo di idee, impegno ed entusiasmo in tutte le fasi della vita del Pd. Sono sicuro – ha aggiunto – che questi ragazzi, assieme al segretario provinciale Massimiliano Iula, continueranno a fare un lavoro importante e saranno fondamentali per le prossime sfide che attendono il Partito democratico, soprattutto in una fase nuova come quella che si è determinata dopo l'elezione di Elly Schlein a segretario nazionale».