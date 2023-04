«La mia non è una forma di instabilità, ma di felicità. Voglio essere il sindaco di Arpino per farla crescere». Un tour per la città ricco di emozioni, di bellezza, di qualità umane che ha stregato Vittorio Sgarbi, tanto da fargli cambiare idea. Lo ha annunciato lo stesso sottosegretario alla cultura ieri mattina nella conferenza indetta al ristorante "Il Cavalier d'Arpino": sarà lui il candidato sindaco.

Massimo Sera, dopo aver incassato elegantemente il colpo di non essere più lui a concorrere per la fascia tricolore, ha fatto quadrato con la sua squadra e, per una questione di «opportunità per la città», sosterrà la candidatura di Sgarbi, facendogli da vice.

«La ragione per la quale mi sono candidato a sindaco per la quarta volta e proprio qui – ha spiegato Sgarbi – è per i cittadini che mi sono sembrati tutti estremamente vivaci, oltre che per la bellezza di Arpino e per il "Certamen": il mondo è pieno di persone che conoscono la centralità di Arpino nella cultura italiana».

Ripercorrendo quanto accaduto nella prima conferenza stampa di due settimane fa, quando si era detto pronto a fare un passo indietro offrendosi per fare l'assessore alla cultura, Sgarbi ha spiegato che aveva creato «una certa felicità in Massimo Sera, poi una malinconia successiva e infine si è ripreso». E poi qualche battuta: «È come se uno chiedesse "chi è il sindaco di Arpino?" e come risposta ricevesse "Sera". L'altro direbbe: "E il mattino c'è un altro sindaco?". Invece, dicendo "il sindaco è Sgarbi" tutto il mondo reagisce, con un effetto immediato di sorpresa e anche di richiamo.

Sicuramente sono un elemento che contribuisce alla conferma di quello che è Arpino, anche senza di me».

Fino al mese prossimo Sgarbi sarà sindaco di Sutri, dove aveva espresso la volontà di tentare il mandato bis. Ma FdI si è messa di traverso convergendo su un altro candidato. Da qui la retromarcia del sottosegretario che è tornato a proporsi come sindaco della patria di Cicerone.

Il professore si è detto pronto alla campagna elettorale; non teme gli avversari e anzi li invita al dialogo. Ha anche sottolineato di essere un sindaco in giro per il mondo a rappresentare la sua città e non legato a una scrivania. Il ruolo di assessore alla cultura che Sera gli aveva proposto evidentemente gli stava stretto. L'ha definita «una funzione di servizio». Insomma, un ruolo da attore non protagonista che poco si addice alla sua prorompente personalità. Poi ha lanciato la prima proposta: la cittadinanza onoraria arpinate alla scrittrice Barbara Alberti.

«Avremo un sindaco che non verrà ad Arpino – ha spiegato Sera – ma sarà a Roma nelle stanze dei bottoni. Noi amministreremo la città. La squadra ha mostrato maturità nell'accogliere questo cambiamento, è una grandiosa opportunità per Arpino: un treno del genere non passerà più».