Vittorio Sgarbi torna sui suoi passi: vuole candidarsi come sindaco. Dopo che a Sutri la sua candidatura per il secondo mandato è di fatto sfumata, il sottosegretario alla cultura torna a puntare sul paese di Cicerone. Lo annuncerà lui stesso questa mattina, a mezzogiorno, in una conferenza stampa convocata al Cavalier d'Arpino, la seconda nell'arco di due settimane. Massimo Sera guiderà la lista e in caso di elezione sarà il suo vicesindaco.

Stando al precedente annuncio, proprio Sera sarebbe stato il candidato sindaco mentre Sgarbi sarebbe entrato in giunta con il ruolo di assessore alla cultura. In quel momento puntava al secondo mandato come sindaco di Sutri. Poi, però, nel paese della Tuscia Forza Italia e FdI hanno indicato Matteo Amori, di Fratelli d'Italia. Da qui la rinuncia di Sgarbi a concorre per il mandato bis. «Sarebbe una contraddizione enorme candidarmi nel momento in cui il partito della presidente del Consiglio di un Governo del quale io faccio parte decide di puntare su una persona diversa», ha dichiarato ieri il sottosegretario.

La squadra di candidati consiglieri messa su da Massimo Sera, vicesindaco nell'ultima consiliatura Rea, non sembra rimasta spiazzata da questo improvviso ripensamento di Sgarbi e anzi assicura il suo sostegno all'elezione del professore, considerando la candidatura del noto critico d'arte un'occasione irripetibile per Arpino e perciò da cogliere al volo. Oggi se ne saprà di più.