A Natale Luca Di Stefano era stato appena eletto presidente della Provincia. A Pasqua arriva con un ruolo in più, quello di vicepresidente dell'Upi Lazio. Inoltre, a quattro mesi dall'insediamento non ha ancora assegnato le deleghe ai consiglieri. Con due eccezioni. Valentina Cambone (Polo Civico) è vicepresidente e Gianluca Quadrini (Forza Italia) è coordinatore dei lavori dell'aula. Tra otto mesi si torna al voto per i consiglieri (dodici). Siamo in una fase politica nella quale mancano certezze e punti di riferimento. La domanda è: per quanto riguarda gli assetti e le dinamiche dell'ente di piazza Gramsci, si andrà avanti in una logica trasversale e frammentata oppure i partiti cercheranno di riprendere in mano la situazione?

Il centrodestra

Dopo la votazione all'Upi Lazio c'è stata una presa di posizione forte e chiara da parte dei vertici regionali di Fratelli d'Italia e Lega. Claudio Durigon, coordinatore del Carroccio, ha detto: «Il centrodestra non è un bus, dal quale si sale e si scende a proprio piacimento. Vista la volontà del centrodestra di reintrodurre l'elezione diretta per le Province e di ridare centralità agli enti svuotati dal centrosinistra, l'elezione di Alessandro Romoli all'Upi Lazio mina un'alleanza vincente. Come è possibile preferire il Pd e le forze alternative risultate sconfitte alle ultime elezioni? L'unità del centrodestra deve essere un valore imprescindibile anche sul territorio». Paolo Trancassini, responsabile di Fratelli d'Italia nel Lazio, ha affermato: «L'unità del centrodestra è un valore che, come tutti i valori e gli ideali, si certifica più nelle difficoltà e nelle sconfitte che non nelle vittorie. È troppo facile sedersi ad un tavolo insieme quando si vince mentre è più difficile davanti alle sconfitte. Questa elezione lascia dei postumi che aumentano le distanze sui territori: più è grande lo strappo e più sarà difficile ricucirlo. Per questo ritengo che il clima di festa che si respira in questi giorni non sia una bella pagina della nostra storia, soprattutto se si ha la capacità di guardare avanti senza lasciarsi cadere in tentazione nel quotidiano». Le stoccate sono all'indirizzo di Forza Italia. Va detto che il senatore e coordinatore regionale degli "azzurri" Claudio Fazzone finora ha preferito non rispondere. C'è quindi il profilo di carattere locale. I nodi da sciogliere non mancano. Fratelli d'Italia e Lega hanno 4 consiglieri provinciali: 2 a testa. I due partiti decideranno di restare all'opposizione oppure riaprirebbero un confronto sull'assegnazione delle deleghe? Non va dimenticato che alle elezioni del 18 dicembre 2022 erano su fronti contrapposti. La Provincia rimane un ente strategico e centrale nelle dinamiche politiche locali. La convergenza sull'analisi del voto post-Upi Lazio può rappresentare l'inizio di una nuova e diversa stagione oppure resterà un fatto isolato? Questo è il dilemma. Per quel che riguarda Forza Italia, al di là della posizione di Claudio Fazzone, c'è il fattore Gianluca Quadrini, fedelissimo di Luca Di Stefano. Dall'inizio. Lega e Fratelli d'Italia lo hanno attaccato frontalmente. Sotto questo punto di vista la distanza è e resterà incolmabile.

I nodi da sciogliere

Con la riforma Delrio, tra le altre cose sono stati cancellati gli assessorati nelle Province. Le deleghe attribuite ai consiglieri in realtà hanno una valenza più organizzativa che politica. Le competenze vere restano in capo al presidente. In questo momento Luca Di Stefano può contare su alcuni "pretoriani": Gianluca Quadrini (Forza Italia), Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone (Pd), Valentina Cambone (Polo Civico) e Luigi Vacana (Provincia in Comune). Difficile immaginare se e quando deciderà di affidare le deleghe. C'è pure da sottolineare che il presidente della Provincia è attentissimo a ogni tipo di rapporto istituzionale. In particolare con la Regione Lazio, ora governata da un centrodestra a traino Fratelli d'Italia. Bisognerà capire quanto peserà lo strappo all'Upi Lazio. E se potrà innescarsi un effetto domino in altri enti. Non si tratta di un particolare insignificante. La Regione Lazio è "azionista di maggioranza" in diverse realtà. Un conto è se alla Provincia le deleghe saranno affidate a 10 consiglieri su 12. Altro discorso se verrà scelto uno schema a 6. Altro discorso ancora se invece le deleghe non verranno attribuite. Considerando che sono trascorsi quattro mesi dalla vittoria elettorale di Luca Di Stefano e ne mancano otto al voto per i consiglieri, potrebbe anche darsi che il presidente si stia... affrettando con calma. Non soltanto per tenere tutti sulla corda, ma anche per non chiudersi alcuna porta. Per quanto riguarda invece la spaccatura nel Pd, non fa più notizia. L'unica variabile è rappresentata dal congresso regionale, che però non è esattamente dietro l'angolo (potrebbe tenersi in autunno). Se dovesse essere Daniele Leodori il prossimo segretario, si tratterebbe di capire l'effetto del "modello Schlein" nelle diverse province. Infine, le ormai prossime comunali. Riflettori accesi soprattutto su Ferentino e Anagni. Dove ci sono schieramenti molto trasversali. E sarà importante capire quello che succederà dopo le elezioni. In particolare quando si tratterà di costituire i gruppi consiliari. Perché a quel punto si capirà se i partiti decideranno di avere rappresentanze con i simboli. Tornando alla questione delle deleghe ai consiglieri provinciali, Luca Di Stefano potrebbe tranquillamente attendere l'esito delle amministrative. A quel punto mancherebbero sette mesi al rinnovo, con la stagione estiva alle porte. Ragione per la quale dovranno essere i partiti a decidere cosa intendono fare e dove collocarsi, se in maggioranza oppure all'opposizione. Unica certezza: la Provincia rimane centrale.