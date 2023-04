L'elezione di Elly Schlein alla segreteria nazionale ha aperto una nuova fase all'interno del Partito Democratico. Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato Start (sinistra, territorio, ambiente, radicalità e trasformazione) nella sala del cinema teatro Arci di Frosinone. Numerosi gli interventi su temi di identità e chiarezza della linea politica, ascolto e formazione di giovani. Il circolo di volontari, iscritti e non, ha animato la campagna congressuale della Schlein e adesso sono pronti a guardare avanti. E annunciano che il primo impegno sarà quello di non costruire una nuova corrente. Ma superare guerre interne che ne hanno bloccato lo sviluppo e allontanato gli elettori.

«Non possiamo disperdere l'entusiasmo e non possiamo permetterci di non valorizzare le migliori energie che si sono mobilitate a sostegno della candidatura di Elly Schlein – spiega Umberto Zimarri, coordinatore del Comitato – I problemi? Bisogna affrontarli con serietà e spirito costruttivo, sviluppando sinergie con il livello nazionale e regionale, dando a tutti la possibilità di svolgere con serenità la propria attività politica. Dobbiamo lavorare, remando tutti dalla stessa parte per un miglioramento». Infine dal Comitato nasce una proposta: calare sui territori e nei circoli la linea politica della nuova segretaria. Basata sui concetti di giustizia sociale e ambientale, contestualizzandola nella realtà provinciale.

Intanto Elly Schlein ha annunciato la nuova segreteria, la squadra con cui governerà il Partito Democratico. Tra i ventuno nomi si legge quello di Marco Sarracino per la coesione territoriale, sud e aree interne. Sarracino è legato alla Ciociaria. Suo padre Giuseppe è dirigente provinciale dei Democrat.