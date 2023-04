Lo chiamano "fattore area est" perché le dinamiche politiche all'interno della Provincia sono determinate da esponenti politici di quel territorio. E in fondo basta scorrere i nomi: il presidente Luca Di Stefano è sindaco di Sora, il capogruppo del Pd è Enrico Pittiglio (primo cittadino di San Donato Val di Comino), il capogruppo di Forza Italia Gianluca Quadrini è consigliere ad Arpino, Antonella Di Pucchio (Pd) ad Isola del Liri, Alessandro Mosticone (Pd) a Sora, Luigi Vacana (Provincia in Comune) a Gallinaro. E quanti sta succedendo in questi giorni li vede tutti protagonisti.

I fedelissimi del presidente

Dei cinque che l'altro giorno hanno votato per Luca Di Stefano vicepresidente dell'Upi Lazio, quattro provengono dall'area est. I due del Partito Democratico innanzitutto: Enrico Pittiglio ed Alessandro Mosticone. Entrambi pretoriani anche nella sfida per la presidenza della Provincia. Come del resto Gianluca Quadrini, ora capogruppo di Forza Italia. Il 18 dicembre faceva parte del Gruppo Misto. Luigi Vacana (Provincia in Comune) alle elezioni aveva sostenuto Luigi Germani. Poi però la situazione è cambiata e all'assemblea dell'Upi Lazio il suo contributo è stato importante, sia per l'intervento effettuato che per le deleghe ottenute, alla fine determinanti per il risultato finale. La quinta presenza decisiva è stata quella del vicepresidente Valentina Cambone, sindaco di Colle San Magno. Sotto questo punto di vista l'appartenenza territoriale si sta dimostrando un valore aggiunto. Fra l'altro negli ultimi giorni è scattato un asse di ferro tra Enrico Pittiglio e Gianluca Quadrini. Entrambi capogruppo: il primo del Partito Democratico, il secondo di Forza Italia. Qualche settimana fa i due avevano avuto uno scambio di opinioni molto acceso per questioni di rappresentanza dell'ente in un convegno. Ma il "blitz" messo a segno per la vicepresidenza dell'Upi Lazio a Luca Di Stefano ha rappresentato un momento di svolta determinante.

Lo scontro nel Pd

Entrambi esponenti di spicco del Partito Democratico. Entrambi dell'area est. Enrico Pittiglio è capogruppo dei Dem alla Provincia e sindaco di San Donato Val di Comino. È uno degli esponenti più importanti dell'area Pensare Democratico di Francesco De Angelis e Sara Battisti. Antonella Di Pucchio è stata la più votata tra i consiglieri provinciali eletti: fa parte della componente Base Riformista di Antonio Pompeo, ex presidente della Provincia e già sindaco di Ferentino. Proprio la votazione in sede di assemblea Upi Lazio ha fatto nuovamente precipitare la situazione. Tra Enrico Pittiglio e Antonella Di Pucchio il chiarimento (ndr: si fa per dire) è stato durissimo. E a questo punto appare davvero difficile un'operazione "recupero dei rapporti".

Duello nel centrodestra

Andrea Amata, consigliere provinciale della Lega, nato a Isola del Liri, è legatissimo ad Atina e consigliere comunale a Vicalvi. Andrea Amata, insieme a Giuseppe Pizzuti (Lega), Riccardo Ambrosetti e Stefania Furtivo (FdI), ha firmato una nota nella quale si legge: «I gruppi della Lega e di FdI non hanno votato contro il presidente Di Stefano. Nemmeno sapevamo della sua intenzione di candidarsi alla vicepresidenza. Era stato annunciato un incontro con tutti i consiglieri provinciali, ma poi non si è tenuto. Il nostro non ostracismo a Di Stefano, tra l'altro, è dimostrato dal fatto che non abbiamo votato altro nominativo, semplicemente ci siamo astenuti per rispetto a un'idea di politica basata sul confronto e sulla condivisione. Se fossero stati applicati questi due principi di buon senso, forse Di Stefano poteva aspirare anche alla presidenza». Aggiungendo: «A meno che non si sia voluto agire deliberatamente a fari spenti perché contestualmente all'elezione del presidente e del vicepresidente, si è modificato anche lo statuto che permette di delegare i consiglieri a rappresentare i presidenti di Provincia nel direttivo, forse il vero obiettivo di chi canta vittoria, infischiandosene che si è persa comunque un'occasione. Quello che stona in tutta questa vicenda però, anzi che sta stonando da tempo, è il fatto che ricostruzioni e interpretazioni arrivano sempre da Gianluca Quadrini. E non può essere certamente lui a spiegare la linea di azione di partiti ai quali nemmeno appartiene. Siccome non è la prima volta che accade, ci sentiamo di rivolgere un consiglio a Luca Di Stefano e ai colleghi consiglieri più vicini al presidente: questo modo di veicolare la realtà certamente non fa bene all'Amministrazione provinciale, non fa bene al nostro territorio e non aiuta un ente di secondo livello ad affrontare con la dovuta serenità i problemi che ci sono». Una presa di posizione che inevitabilmente evidenzia uno "strappo" forte all'interno del centrodestra. La votazione all'Upi Lazio ha riavvicinato Fratelli d'Italia e Lega, determinando però una spaccatura con Forza Italia. E probabilmente questo peserà.

Gli altri consiglieri

Oltre a quelli dell'area est già citati, in consiglio provinciale ci sono anche Riccardo Ambrosetti e Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia). Il primo di Anagni, la seconda di Pofi. Quindi Alessandro Cardinali (Gruppo Misto), anche lui di Anagni. Giuseppe Alessandro Pizzuti (Lega) è di Ferentino, Gaetano Ranaldi (Pd) di Cassino. Valentina Cambone è sindaco di Colle San Magno. Nella geografia della rappresentanza politica in consiglio provinciale non c'è Frosinone, il capoluogo. Ma mancano anche, per esempio, Alatri, Veroli, Ceccano, Pontecorvo. A dicembre si torna a votare per eleggere i 12 consiglieri dell'ente di piazza Gramsci. I partiti dovranno scegliere su chi puntare, considerando i meccanismi del voto ponderato. A meno che non ci sia un'accelerazione sui disegni di legge che puntano alla reintroduzione dell'elezione diretta del presidente e dei consiglieri. Questo cambierebbe tutto. Non soltanto perché alle urne si recherebbero i cittadini (e non gli addetti ai lavori), ma anche per le strategie dei partiti e delle coalizioni. Con uno schema politico parametrato sul maggioritario, sarà inevitabile tenere conto delle alleanze politiche nazionali. Le intese trasversali e le grandi manovre che si sono registrate sempre da quando c'è la Delrio sarebbero più complicate da effettuare.