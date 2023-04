Sono giorni decisivi per la definizione dei candidati a sindaco, delle liste e delle coalizioni. Da Ferentino ad Anagni, passando per Fiuggi. Ma in questo particolare momento i riflettori sono puntati sulle scelte di Franco Fiorito, impegnato in una raffica di riunioni. La certezza è rappresentata dal fatto che guiderà un'alleanza nella quale dovrebbero essere sette le liste ai nastri di partenza per la corsa alla fascia tricolore di Anagni. Dalle indiscrezioni che circolano Fiorito sta analizzando la situazione nei minimi dettagli. Soltanto alla fine deciderà se candidarsi direttamente a sindaco (carica che peraltro ha già ricoperto) oppure no. Inutile aggiungere che un ritorno in campo dell'ex capogruppo regionale del Popolo delle Libertà porterebbe le comunali di Anagni alla ribalta delle cronache politiche nazionali.

Il quadro

In questo momento i candidati a sindaco ad Anagni sono tre. Intanto il primo cittadino in carica Daniele Natalia. Poi Alessandro Cardinali, già vicepresidente e consigliere provinciale. Quindi Luca Santovincenzo. E sicuramente ci sarà il candidato della coalizione che Franco Fiorito sta costruendo.

A Ferentino, sempre fino a questo momento, quattro candidati a sindaco: Piergianni Fiorletta, Alfonso Musa, Angelica Schietroma e Lorenzo Fiorini. I temi politici sono diversi e tutti significativi. Il centrodestra, a meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, non si presenta come coalizione.

E questo è abbastanza singolare viste le vittorie sia alle politiche che alle regionali. Ma anche al Comune di Frosinone meno di un anno fa. C'è una distanza molto forte tra Fratelli d'Italia e Lega, come si è potuto vedere in occasione delle provinciali. Mentre Forza Italia mantiene un profilo più basso. Ma c'è da dire che Daniele Natalia è uno dei tre subcommissari provinciali degli "azzurri". Non è un elemento secondario. Il Pd è ancora una volta diviso. Il simbolo del partito sarà a sostegno di Luca Santovincenzo ad Anagni e Alfonso Musa a Ferentino. Ma non sfugge a nessuno che Pensare Democratico di Francesco De Angelis sostiene Alessandro Cardinali ad Anagni e Piergianni Fiorletta a Ferentino. Nell'ambito di coalizioni molto vaste e articolate che vanno perfino oltre l'ex Campo Largo.

Domina il fattore trasversale, come alle provinciali. Ricordiamo gli schieramenti. Con Luca Di Stefano l'area del Pd di Francesco De Angelis e diverse realtà civiche. Con Riccardo Mastrangeli la Lega, una parte di Forza Italia e liste civiche. Con Luigi Germani la componente dei Democrat di Antonio Pompeo ed Enzo Salera, ma anche Fratelli d'Italia e una parte di Forza Italia. Però un conto sono le provinciali (dove votano sindaci e consiglieri comunali), un conto le comunali in centri grandi, con oltre 15.000 abitanti. Come Ferentino e Anagni.

Il sindaco di Paliano Domenico Alfieri (già segretario provinciale e anche presidente dei Dem) nei giorni scorsi ha scritto sui social: «A Ferentino e Anagni, le città più importanti che andranno al voto in queste elezioni amministrative, il Pd presenterà liste con il proprio simbolo all'interno di coalizioni di centrosinistra. Gli effetti della linea politica di Elly Schlein si cominciano a vedere anche nella nostra provincia dopo anni di ambiguità politica e di perdita di identità del nostro partito.

I cosiddetti "Campi Larghi" non possono essere sconfinati nascondendosi in civismi esasperati che contengono accozzaglie politiche che hanno come unico scopo l'occupazione del potere e disorientato il nostro elettorato. Complimenti e grazie ai dirigenti locali che hanno tenuto la barra dritta e sono attori principali del rilancio del nostro partito e di una ritrovata credibilità». Il riferimento è al fatto che i circoli del Pd di Anagni e Ferentino hanno scelto di posizionare il simbolo a sostegno di Santovincenzo e Musa. Ma è noto a tutti che nel partito le posizioni sono due. Inconciliabili.

Dove si vota

Sono quattordici i Comuni della provincia di Frosinone al voto per le amministrative: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia. Primo turno il 14 e 15 maggio. Il ballottaggio è previsto solo nei Comuni di Anagni e Ferentino il 28 e 29 maggio, due settimane dopo. Sono gli unici due centri con più di 15.000 abitanti e sono gli unici anche nei quali è previsto il voto disgiunto. Il 14 maggio si vota dalle 7 alle 23. Mentre il 15 dalle 7 alle 15. Lo spoglio seguirà subito dopo. La presentazione delle candidature e delle liste è fissata per venerdì 14 (dalle 8 alle 20) e sabato 15 aprile (dalle 8 alle 12).

Mancano meno di due settimane alla definizione del quadro: candidati e liste. Undici giorni per la precisione. Poi sarà soltanto campagna elettorale. Negli ultimo dodici mesi in Ciociaria non c'è stata tregua. A giugno 2022 le comunali, che hanno interessato pure il capoluogo. Poi a settembre le politiche, con la vittoria a valanga del centrodestra. A febbraio 2023 le regionali: il centrodestra ha riconquistato la Regione. Dimenticavamo: a dicembre 2022 le provinciali. E ora si chiude il cerchio: di nuovo le comunali. Con Anagni e Ferentino in primo piano.