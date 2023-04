I socialisti hanno annunciato il proprio candidato sindaco a Ferentino: Lorenzo Fiorini, mentre il candidato Alfonso Musa (Pd centrosinistra) venerdì ha incontrato i cittadini in piazza della Catena. Un incontro-confronto per la costruzione del programma elettorale. Musa: «servono continuità, coesione e competenza, ma anche confronto per un nuovo sviluppo della città». Questa settimana il suo tour elettorale attraverserà tutte le zone della città. La prima regola è che tutti possono contribuire con le proprie idee e necessità alla formazione del programma amministrativo da realizzare per i prossimi 5 anni.

L'avvocato Musa si è detto emozionato del calore dei sostenitori e simpatizzanti. Ed elogia la sua compagine: «una squadra civica unita, sostenuta dal Pd alla luce del sole, non da liste di partito senza simbolo e candidati sotto mentite spoglie». In casa Musa si parla di continuità «per un nuovo sviluppo della città».

«A pochi giorni dal lancio della mia candidatura alle Terme Pompeo, abbiamo presentato una sintesi programmatica integrandola con le necessità dei cittadini. Sono felice che tanti professionisti e rappresentanti della società civile si siano messi a disposizione per perfezionare il nostro progetto». E parla dell'eredità di Pompeo «vogliamo garantire continuità» insiste. A farla da padrone i fondi del Pnrr: dalla riqualificazione della scuola Belvedere, al recupero dell'ex Onmi e alla pavimentazione-sottoservizi in zona Colle Britti, sistemazione dell'accesso di via Casilina. Ma anche i progetti della stazione ferroviaria, la rotatoria di Pontegrande, il cimitero comunale e la bretella Tofe. A completamento il pacchetto cultura con il rilancio degli Archi di Casamari, il Teatro romano e l'ex scuola Paolini. Anche la candidata sindaco Angelica Schietroma è impegnata in un proficuo tour.